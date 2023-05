Kanadischer Minister trifft seinen Stammzellenspender aus Bad Hersfeld – „Genetisch nun für immer verbunden“

Von: Laura Hellwig, Kim Hornickel

Der Kanadische Minister Dominic LeBlanc besucht am Mittwoch seinen Stammzellenspender Jonathan Kehl in Bad Hersfeld © Kim Hornickel

Der kanadische Minister Dominic LeBlanc war am Mittwoch zu Besuch in Bad Hersfeld. Er traf sich mit Jonathan Kehl, der ihm Stammzellen gespendet hatte.

Bad Hersfeld - Der Kanadische Minister Dominic LeBlanc besuchte am Mittwoch seinen Stammzellenspender Jonathan Kehl in Bad Hersfeld. LeBlenc, sichtlich gut gelaunt, begrüßte die angereisten Medienteams per Handschlag. Auch seine Frau Jolène war bei dem Besuch dabei.

Das Paar hat ein straffes Programm: Am Dienstag noch in London, am Mittwoch in Frankfurt und Bad Hersfeld und am Donnerstag geht es schon wieder zurück nach Montreal. Dennoch blieb genug Zeit, Jonathans Eltern und Großeltern bei einem Stück Schwarzwälderkirschtorte kennenzulernen.

Dominic LeBlanc und Jonathan Kehl. © Kim Hornickel

Minister Dominic LeBlanc: „Wir sind genetisch für immer verbunden.“

„Wir sind genetisch nun für immer verbunden“ sagte LeBlenc im Interview. Routiniert wiederholt der Minister vor den Journalisten seine bewegende Geschichte und wie er den Blutkrebs besiegt hat. „Wir sind Freunde geworden, in dem Moment, als wir das erste Mal Kontakt hatten“, so LeBlanc.

Nach dem Pressetermin im Stiftsbezirk zeigte Jonathan LeBlanc die Stadt. Anschließend wollten sie noch gemeinsam essen gehen. Und was kommt auf den Tisch? „Ich habe jetzt deutsches Blut. Ich werde Schnitzel und Wurst essen“, sagte der Minister lachend.

Jonathan Kehl hat 2019 Stammzellen gespendet

Dominic LeBlanc und Jonathan Kehl geben Interviews vor dem Katharinenturm. © Laura Hellwig

Der 23-jährige Jonathan Kehl hat seinem „genetischen Zwilling“, Dominic LeBlanc, 2019 Stammzellen gespendet – die Wahrscheinlichkeit einer Übereinstimmung liegt laut DKMS bei bis zu ein zu einer Million.

