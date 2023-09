Kandidaten, Kurzeinsätze, Kaiserslautern-Kult

Wer soll Nachfolger von Randal Kolo Muani beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt werden?

Hersfeld-Rotenburg - Der Hessische Rundfunk machte sich aus der Antwort auf diese Frage einen Spaß und hörte sich in den Amateurligen einmal um. hr-Reporter Jonas Schulte, gleichzeitig Groundblogger, fand unter zehn Stürmer-Kandidaten aus ganz Hessen einen herausragenden aus unserem Kreis:

Unterhauns Spielertrainer Fabian Kallée, der zu seinen Glanzzeiten in Niederaula einmal 44 Tore in einer Saison geschafft hatte.

Mit 43 Jahren, so witzelte Kallée, sei eigentliche das perfekte Alter erreicht, noch einmal höherklassig zu wechseln. „Aber da ich Bayern-Fan bin, dann schon eher nach München. Aber da hat mir Harry Kane den Platz weggenommen“, sagt er und lacht. Was er allerdings mit der Kohle anfangen würde, die Profis dieser Kategorie verdienen, darüber verschwendet er erst gar keinen Gedanken: „Das ist einfach unfassbar viel und ich wüsste auf Kommando nicht, was ich damit machen sollte.“

Und er würde schon gar nicht bei Unterhaun in den Streik treten, um den Wechsel zu erzwingen, wie es Kolo Muani getan hat – dafür liegen „Fabse“ Kallée der Verein und das Team, das in der A-Liga Hersfeld/Hünfeld auf Rang eins liegt, einfach zu sehr am Herzen. Zumal auch Akteure mitspielen, die noch Jugend spielen können und Keeper Andreas Welle aus beruflichen Gründen derzeit fehlt. So langsam sollte sich mit 43 Jahren der Zeitpunkt nähern, wo Kallée daran denken muss, die aktive Laufbahn zu beenden. Doch wer die Unterhauner Spielberichte liest, wird eines Besseren belehrt. Kann sein, dass sich das Karriereende noch hinauszögert, auch wenn der Titel nicht im Mittelpunkt steht. Eher deuten seine 13 Treffer aus den ersten sechs Spielen auf einen neuen Torjägerrekord hin.

Dass Jonas Schäfer und Jannik Hofmann, beides Fußballer vom Kreisoberligisten FSG Hohe Luft, ihre sportliche Laufbahn in Teams an Universitäten in den USA fortsetzen, darüber hatten wir an dieser Stelle schon berichtet. Schäfer studiert in Indianapolis, Hofmann in Sylvania/Ohio. Vor Kurzem haben sich die beiden Uni-Mannschaften gegenüber gestanden. Die Partie endete mit einem 0:0, wobei die beiden über Kurzeinsätze nicht hinauskamen. Es war aber immerhin ein positiver Start. Die Fußballkollegen in Deutschland haben sie nicht vergessen. Derzeit haben sie wieder Besuch aus der Lullusstadt, diesmal von Philipp Lissner. Echte Freundschaft ist eben wie Kitt. Der hält auch über den „großen Teich“ hinweg.

Hundert Mal Hansi – unter dieser Überschrift feiern die Fans des 1. FC Kaiserslautern auf Facebook den 100. Einsatz von Daniel Hanslik im Trikot des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern auf Facebook. 1839 Likes, darunter viele aus der Hersfelder Region, und zahlreiche Kommentare erhielt der Eintrag auf der Seite des FCK. Die meisten erinnern an seinen Treffer in Dresden im vergangenen Jahr, der Türöffner zum Aufstieg war. Hanslik ist Kult beim FCK – Gänsehautfeeling pur.

