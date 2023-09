Kandidaten-Porträt: Bernd Böhle tritt für die FDP im Wahlkreis Hersfeld an

Freizeit an der Fulda: Bernd Böhle, Direktkandidat der FDP für den Wahlkreis Hersfeld, auf der Gänsewiese in Kohlhausen. © Mario Reymond

Vor der Landtagswahl am 8. Oktober stellen wir alle Direktkandidaten für die Wahlkreise 11 (Hersfeld) und 10 (Rotenburg), zu dem auch Ludwigsau und Neuenstein gehören, im Porträt vor.

Kohlhausen – Bernd Böhle ist ein waschechter Bad Hersfelder Junge. Mit seinen erst 34 Jahren gestaltet er seit vielen Jahren die Politik in seiner Heimatstadt mit. Bereits seit dem Jahr 2011 ist er Fraktionsvorsitzender der Freien Demokraten in der Bad Hersfelder Stadtverordnetenversammlung. Seit 2016 hat er diese Funktion auch im Kreistag inne.

Mitglied der Freien Demokraten ist Böhle seit dem Jahr 2008. Seitdem ist er auch im Kreisvorstand tätig. „Ich bin ein konservativ-liberaler Mensch. Da hat mit seinerzeit die Arbeit der FDP besser gefallen, als die der Christdemokraten“, erklärt Böhle seinen Weg hin zu den Liberalen.

Dem Büro- und Hauptamtsleiter der Gemeinde Alheim liegt bei all seinem politischen Wirken aber nicht nur „seine“ Kreisstadt am Herzen. Es ist der ländliche Raum überhaupt, den es aus seiner Sicht wieder erheblich aufzuwerten gelte. Das gehe nur über Attraktivität sowie bessere Arbeits- und Bildungsmöglichkeiten, um junge Menschen hier zu halten und nicht an die größeren Städte und Ballungszentren zu verlieren.

Nur durch das Ankurbeln der Wirtschaft könnten Fachkräfte überhaupt auf dem Lande gehalten werden. Er und seine FDP setzten sich daher für den Abbau von Bürokratie ein, um so Innovation und Wettbewerb zu fördern. Das Augenmerk müsse dabei auf wirtschaftlicher Freiheit und gestärktem Unternehmertum liegen.

Doch um einem Unternehmen Anreize für eine Ansiedlung auf dem Lande zu geben, müsse auch die Verkehrsinfrastruktur deutlich aufgewertet werden. Die Zeiten desolater Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen gelte es hinter sich zu lassen. Der Erhalt und der Ausbau der Verkehrswege für Autofahrer, aber auch Radfahrer, sei unverzichtbar.

Nur Worthülsen zu produzieren sei nicht sein Ding. Er wolle mitgestalten. Zur Verdeutlichung wagt er einen Exkurs in den Fußballsport: „Als Schiedsrichter habe ich gelernt, auf dem Platz Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte Dinge mitgestalten. An der Seitenlinie rumstehen und einfach nur brüllen, ist nie mein Ansinnen gewesen“, sagt Böhle, der bereits seit 20 Jahren als Schiedsrichter auf den heimischen Sportplätzen unterwegs und auch Mitglied im Kreisschiedsrichterausschuss ist.

„Als Schiedsrichter muss ich schnelle Entscheidungen treffen, muss mit Kritik leben und umgehen können. Ich muss mich aber auch behaupten und durchsetzen können“, erklärt Böhle. Alles Attribute, die auch auf einen Politiker zutreffen würden. So bezeichnet er sich persönlich als sachlichen und bodenständigen Typen. Gerade in Zeiten der Politikverdrossenheit müsse man erst recht Politik für die Menschen machen – „Anreize setzen und nicht mit Zwang einfach etwas durchsetzen“.

Sport und Freizeit seien ohnehin zwei Schlagworte, die es dem FDP-Politiker angetan haben. Aus seiner Sicht müsste der ländliche Raum über attraktive Erholungsorte verfügen. Über Orte, wie es die Gänsewiese in Kohlhausen ist. „Dieser Bereich ist für mich, so wie das gesamte Gebiet entlang der Fulda, Erholung pur. Der Gänserasen ist für mich Einstieg zum Stand-Up-Paddeln, an der Fulda habe ich meinen Garten, da bin ich mit dem Fahrrad unterwegs und dort laufe ich auf der WISBI-Strecke.“

Mit der Renaturierung der Fulda sei bereits viel getan worden, um die Region auch touristisch aufzuwerten.

„Damit das so bleibt, trete ich an, um mit meiner Erfahrung und Vernetzung eine starke Stimme für unsere Region zu sein, die unsere Probleme anspricht und angeht. Je stärker das Ergebnis, desto größer auch der Einfluss“, erklärt der FDP-Kandidat Böhle abschließend.

ZEHN FRAGEN AN BERND BÖHLE

Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Es gibt aber im ländlichen Raum Strecken, da bleibt es aber nicht aus, das Auto nehmen zu müssen.

Papierkalender oder Smartphone-Planer? Smartphone-Planer. Das ist heute einfacher.

Kochen oder grillen? Kochen.

Helmut Kohl oder Willy Brandt? Schwere Frage (...) Ich sage Kohl – Kanzler der Einheit.



Facebook oder Instagram? Beides.



Bier oder Wein? Bier.



Ahle Wurscht oder Weckewerk? Ahle Wurscht.



Hotel oder Zelt? Zelt.



Aufzug oder Treppe? Treppe.



Rock oder Pop? Rock.

