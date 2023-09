Kandidaten-Porträt: Tanja Hartdegen kandidiert für die SPD im Wahlkreis 11

Von: Kai Struthoff

Sie mag die Natur: Die SPD-Landtagsabgeordnete Tanja Hartdegen (52) im Staudengarten im Bad Hersfelder Stiftsbezirk. © Kai A. Struthoff

Vor der Landtagswahl am 8. Oktober stellen wir alle Direktkandidaten für die Wahlkreise 10 (Rotenburg) und 11 (Hersfeld) vor. Heute ist Tanja Hartdegen (SPD) aus Schenksolz an der Reihe.

Bad Hersfeld – Tanja Hartdegen hat sich den Staudengarten an der Stiftsruine für das Gespräch mit unserer Zeitung ausgesucht. Trotz der Nähe zur Innenstadt ist es dort schön ruhig, nur wenige Menschen sitzen zur Mittagszeit auf den schattigen Bänken. Tanja Hartdegen mag die Natur. Sie ist in Kassel geboren, aber in Witzenhausen aufgewachsen, wo sie schon in der Schule ihren Ehemann, einen Architekten, kennengelernt hat.

Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Marburg fand die Volljuristin ihre erste Anstellung bei einem Anwalt in Bad Hersfeld. Deshalb wohnt die Familie, zu der noch zwei Söhne und ein Hund gehören, jetzt in Schenksolz. Weil sie keine Krippenplätze für ihre Kinder gefunden hat, „blieb mir nichts anderes übrig, als zu Hause zu bleiben.“ Nach der Erziehungszeit sei der Wiedereinstieg in die Juristerei schwer gewesen, sodass Tanja Hartdegen stattdessen in einem Verein für Bewährungshilfe arbeitet. Ihre persönlichen Erfahrungen sind es, die sie im Jahr 2005 zur SPD führen, „weil ich all die vielen gesellschaftlichen Defizite auch am eigenen Leib gespürt habe“.

Sie sitzt im Ortsbeirat, in der Gemeindevertretung und hat für die SPD-Kreistagsfraktion gearbeitet. Zwei Legislaturperioden ist sie die Ersatzkandidatin für den Landtagsabgeordneten Torsten Warnecke. Damals habe aber niemand damit gerechnet, dass Warneckes sein Landtagsmandat aufgibt, aber als der SPD-Politiker Landrat wurde, wechselte Tanja Hartdegen mitten in der Legislaturperiode nach Wiesbaden.

„Viele erfahrene Menschen haben mir den Start im Landtag erleichtert. Anfangs hatte ich nur Sorgen um die Familie, ob alles gut funktioniert, wenn ich weg bin“. Diese Sorgen waren unbegründet, sodass Tanja Hartdegen jetzt in den Sitzungswochen für jeweils drei Tage in Wiesbaden im Hotel wohnt. Für ihre Fraktion sitzt sie Haushaltsausschuss sowie im Unterausschuss für Justizvollzug.

„Ich höre den Menschen gern zu, ich will wissen, was sie bewegt und bedrückt. Ich bin von hier und lebe gern auf dem Land. Deshalb ist es mir wichtig, dass alle im ländlichen Raum können, die es wollen, ohne dabei auf etwas zu verzichten“, beschreibt sie ihr zentrales politisches Ziel. Deshalb will sie sich auch nach der Wahl weiter in Wiesbaden für gleiche Lebensverhältnisse von Land und Stadt einsetzen.

Sie plädiert für den Ausbau des ÖPNV, aber auch der Straßen, in die viel zu wenig investiert werde. Sie will die Kommunen finanziell besserstellen, tritt für gute und kostenlose Kitas ein, um frühzeitig Defizite auszugleichen. „Die Kita ist für mich ein Teil des Bildungssystems, und Bildung hat kostenlos zu sein, von der Kita bis zum Meister oder Master“, sagt sie und glaubt, dass alle diese Vorhaben gegenfinanzierbar wären, etwa aus Rücklagen oder durch Umschichtungen. „Wir müssen das Geld vorne investieren, damit hinten das Richtige rauskommt.“

Natürlich wolle sie als Landtagsabgeordnete auch K+S weiter unterstützen, zumal der Konzern „Großes geleistet“ habe im Kampf gegen die Werraversalzung. Sie will zudem die Digitalisierung in den Kommunen vorantreiben, Feuerwehr, Festspiele und kulturelle Initiativen im ländlichen Raum stärken und gegen das Sterben der Innenstädte Konzepte entwickeln. Es brauche andere Förderstrukturen, „die auch den Bedürfnissen im ländlichen Raum entsprechen.“

Natürlich spürt Tanja Hartdegen den Gegenwind aus Berlin: „Ich merke, dass die Menschen einen Protest wollen, aber viele machen sich keine Gedanken darüber, was sie damit anrichten“, sagt sie mit Blick auf die guten Umfrageergebnisse der AfD. „Die Gesamtstimmung ist schwierig“, was aber vor allem an Kommunikationsproblemen liege, „denn die SPD leistet gute Arbeit und Olaf Scholz ist zwar zurückhaltend, aber nicht untätig.“

ZEHN FRAGEN AN TANJA HARTDEGEN

Auto oder Fahrrad? Auto.

Papierkalender oder Smartphone-Planer? Smartphone-Planer.

Kochen oder grillen? Beides.

Helmut Kohl oder Willy Brandt? Natürlich Willy Brandt!

Facebook oder Instagram? Beides.

Bier oder Wein? Je nach Stimmung und Situation – bei Wein aber nur roten :-)!

Ahle Wurscht oder Weckewerk? Beides.

Hotel oder Zelt? Hotel, im Urlaub aber meist Ferienwohnung.

Aufzug oder Treppe? Kommt auf das Stockwerk an, ab dem 4. Aufzug.

Rock oder Pop? Rock.

