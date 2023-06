Kardiologie-Chefärzte stellen Weichen für den HKZ-Umzug nach Bad Hersfeld: Qualität soll erhalten bleiben

Von: Daniel Göbel

Wollen die Qualität des Herz-Kreislauf-Zentrums erhalten: von links Dr. Holger Nef, Dr. Karsten Hamm und der medizinische Direktor Dalibor Bockelmann. © Daniel Göbel

Die akutmedizinischen Abteilungen des Rotenburger Herz-Kreislauf-Zentrums (HKZ) sollen nach Bad Hersfeld verlagert werden. Den Prozess sollen die Kardiologie-Chefärzte begleiten.

Hersfeld-Rotenburg – Dr. Karsten Hamm ist bereits seit August vergangenen Jahres Chefarzt der Kardiologie am HKZ. Er folgte damit auf Dr. Reinhard Funck, der sich wieder vollumfänglich seiner Chefarztfunktion der Kardiologie des Klinikums in Bad Hersfeld widmet.

Mit dem HKZ habe man in der Region eine Versorgung mit spezialisierten Leistungen, die es nicht in jedem Landkreis gebe. „Unsere Herausforderung wird sein, diese speziellen Leistungen weiterhin anzubieten. Aus wirtschaftlicher Sicht setzen wir wie andere Krankenhäuser auf Synergie-Effekte“, sagt der medizinische Direktor Dalibor Bockelmann. Unterstützt wird Hamm von Dr. Holger Nef, der in Teilzeit für das HKZ arbeitet und zudem als Geschäftsführender Oberarzt am Zentrum Innere Medizin am Uniklinikum Gießen tätig ist.

Mediziner setzen auf Qualität, Expertise und fachbereichsübergreifendes Arbeiten

Man sei nur dann attraktiv, wenn man den Patienten etwas bieten könne. Daher setze das HKZ auf Qualität und Expertise. Daher sei es extrem wichtig, dass die Kardiologie in weitere Versorgungsstrukturen eingebunden ist, da fachbereichsübergreifendes Arbeiten die Regel sei. Beide Chefärzte sehen das HKZ auf universitärem Niveau, ein Standard, der weiter erhalten werden soll. Die Arbeit im HKZ beschreibt Hamm als Spitze des Eisbergs. Meist ginge die Behandlung kardiologischer Erkrankungen schon beim Hausarzt los, beispielsweise bei Diabetes oder Bewegungsmangel. Am HKZ selbst ginge es meist um akute Fälle, etwa ältere Menschen mit Luftnot bis hin zu komplexen Klappeninterventionen.

Hamm, der gebürtig aus Lippe stammt, war zuvor Chefarzt am Klinikum Ansbach (Bayern) und hat davor viele Jahre in der Herz- und Gefäß-Klinik im bayerischen Bad Neustadt als Oberarzt der Kardiologie gearbeitet. Eine Zusatzqualifikation für interventionelle Kardiologie sowie den Titel „Master of Health Business Administration“ erwarb der 49 Jahre alte Vater eines Sohnes im Jahr 2015. Seine Spezialgebiete umfassen die internistische Intensivmedizin, sämtliche Formen der interventionellen Koronartherapie, kathetergestützte Verfahren der Herzklappentherapie, Echokardiographie sowie die Diagnostik und Therapie bei Herz-Leistungsschwäche.

In seiner Freizeit treibt Hamm gern Sport an der frischen Luft und interessiert sich für Sprachen. So spricht er auch fleißig spanisch, da er bereits längere Zeit als Arzt in Peru und Ecuador gearbeitet hat.

Leidenschaftlicher Wissenschaftler: Mehr als zweihundert Publikationen gehen auf Nefs Konto

Nef stammt gebürtig aus Rheinfelden und lebt mit seiner Frau und den drei gemeinsamen Kindern in Bad Nauheim. Der 49-Jährige hat 2003 seine medizinische Karriere nach dem Medizinstudium in Freiburg in der Kerckhoff-Klinik in Bad Nauheim als Arzt im Praktikum begonnen. Nach seiner Approbation 2007 und zeitgleicher Assistenzarztzeit an der Gießener Uni-Klinik wurde er 2009 Facharzt für Innere Medizin, zwei Jahre später Facharzt für Kardiologie. 2010 wurde Nef zum Oberarzt in der Kerckhoff-Klinik Bad Nauheim ernannt und zudem leitender Oberarzt im Herzkatheterlabor der Uniklinik Gießen, wo er seit 2013 Geschäftsführender Oberarzt im Zentrum Innere Medizin und stellvertretender Klinikdirektor ist.

Professor Nef ist auch ein leidenschaftlicher Wissenschaftler. Mehr als zweihundert Publikationen gehen auf sein Konto. Seine wissenschaftlichen Arbeiten über stressbedingte Herz- und Kreislauferkrankungen wurden in den USA und Deutschland mit Forschungspreisen ausgezeichnet. In seiner Freizeit fährt er gern Ski und musiziert. (Daniel Göbel)