Kommen in die Hessentags-Arena nach Bad Hersfeld: The Kelly Family.

Bad Hersfeld. „The Kelly Family“ kommt zum Hessentag 2019 nach Bad Hersfeld. Damit ist der erste Künstlervertrag für das Landesfest unter Dach und Fach.

Nach Informationen unserer Zeitung wird die Kelly Family am 14. Juni 2019 in der Hessentags-Arena im ehemaligen Jahn-Stadion spielen. Der Kartenvorverkauf beginnt am 15. Oktober mit Start des Bad Hersfelder Lullusfestes. Die Kellys spielen im Jahr 2019 nur fünf exklusive Open-Air-Konzerte, eines davon ist das in der Bad Hersfelder Arena.