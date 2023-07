Spielplatztest: Kletterspaß im Kurpark

Sauber und nicht zu sonnig: Der Spielplatz im Bad Hersfelder Kurpark ist gut erreichbar und bietet neben einem Klettergerüst mit Rutschstange auch eine Nestschaukel. © Jakob Meiß

Die Sommer- und Ferienzeit ist auch Spielplatzzeit: In unserer neuen Serie testen wir Spielplätze im Kreis und und bewerten die Tops und Flops.

Bad Hersfeld – Der Besuch am Spielplatz im Kurpark gibt den Kindern eine Möglichkeit, an einem Klettergerüst mit Sprossenwand zu klettern. Oben angekommen, können sie dann an einer Rutschstange wieder auf den Boden flitzen. Außerdem gibt es zwei Federwippen. Auf einer kann man alleine und auf der anderen sogar zu zweit Platz nehmen. Wer gerne schaukelt, kommt auch hier nicht zu kurz. An einem Stahlgerüst hängt eine Schaukel mit einer Plastikschale, in der die Kinder platznehmen und Spaß haben können.

Sauberkeit

Der Spielplatz macht einen sehr gepflegten Eindruck, und es waren keine größeren Verschmutzungen zu sehen. Auf der Fläche selbst lagen nur ein Taschentuch und eine Essensverpackung. Um den Spielplatz herum war es ebenfalls sehr sauber.

Erreichbarkeit

Der Spielplatz liegt am Randdes Kurparks zwischen dem Quellpavillon und der Stadthalle. Er ist sehr einfach zu Fuß erreichbar und auch die Bushaltestelle liegt genau gegenüber. Auch Parkplätze gibt es genug in der Nähe. Die besten Möglichkeiten wären die Straßen „Am Kurpark“ und die „Gerwigstraße“.

Klettermaxe: Anastasia (37) spielt mit ihrem Sohn Mark (4), der den Aufstieg zum Klettergerüst gemeistert hat. © Jakob Meiß

Barrierefreiheit

Die Fläche des Spielplatzes besteht aus Rindenmulch. Man kann vom Gehweg zu Fuß ohne Probleme auf diese Fläche kommen, aber mit einem Kinderwagen oder Rollstuhl hätte man das Problem, dass ein kleiner Absatz dazwischen ist. Auch der Rindenmulch verhindert das einfache Fortbewegen der Räder. Außerdem wäre dies die einzige Möglichkeit, fahrbar auf den Spielplatz zu kommen, denn außen herum wird er von Holzbalken umzäunt, über die man nur schwer mit Rädern hinüber kommt.

Sicherheit

Dadurch, dass der Spielplatz im Park liegt, braucht man sich keine Gedanken über vorbeifahrende Autos zu machen. Er grenzt direkt an einen Gehweg, bei dem die größte Gefahr vorbeifahrende Fahrräder sein könnten. Aufgrund des Rindenmulchs als Bodenbelag hat man einen sicheren Untergrund, der die Kinder vor Verletzungen schützt, da der Rindenmulch im Gegensatz zu Pflastersteinen recht weich ist. Es wird mit einem Schild darauf hingewiesen, dass das Betreten mit Fahrrädern und Hunden nicht erlaubt ist. Ebenfalls sind Ballspiele nicht gestattet. Dabei handelt es sich allerdings nur um Richtlinien.

Besonderheiten

Die gute Lage am Kurpark ist ein großer Vorteil des Spielplatzes. Des Weiteren fällt die Art der Schaukel ins Auge. Es ist keine übliche Nestschaukel, sondern die Sitzfläche besteht aus einer Plastikschale.

Ebenfalls interessant scheint in 100 Metern Entfernung die Sandgrube zu sein. Sie ist mit einem Sonnentuch überzogen, damit man auch an heißen Tagen ein wenig Schatten hat. Außerdem gibt es dort noch ein Spielgerät aus Holz, welches die Kinder erklimmen und Sand von der einen auf die andere Seite der Sandgrube transportieren können. Genau neben dem Spielplatz gibt es zur Erfrischung auch noch einen kostenlosen Wasserspender, um an ganz heißen Tagen für eine schöne Abkühlung bei den rennenden und tobenden Kindern zu sorgen.

Buddelspaß: Die Sandgrube in der Nähe bietet ebenfalls Abwechslung. © Jakob Meiß

Fazit

Wer den Spielplatz im Kurpark besucht, findet eine ruhige und ungestörte Atmosphäre trotz der Lage inmitten von Bad Hersfeld vor. Während der Sommerferien kann man dort mit seinen Kindern eine gute Zeit haben.

Die Zahl der Spielgeräte ist allerdings begrenzt. Jedoch bietet die Umgebung sehr viel Platz, um nach dem Spielen, auch noch anderen Aktivitäten auf der Wiese nebenan nachgehen zu können oder schlussendlich doch noch einmal in die Sandgrube zu gehen oder in der Sandgrube zu buddeln.

Alles in allem ist der Spielplatz an einem freien Nachmittag einen Besuch wert. Der Spielplatz erhält in der Bewertung von uns 4 von 5 Rutschen. (Moritz Köhler/Maya Zorn)