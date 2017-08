Klinikum: 216 Parkplätze für Patienten und Besucher

Parkhaus ist fertig

+ © Eisenberg Die Schranke zum neuen Parkhaus am Klinikum in Bad Hersfeld symbolisch geöffnet haben Kreistagsvorsitzender Horst Hannich, Landrat Dr. Michael Koch, Ärztlicher Direktor Professor Dr. Markus Horn, Geschäftsführer Martin Ködding, Architekt Frank Dorbritz, Erste Kreisbeigeordnete Elke Künholz und Bürgermeister Thomas Fehling. © Eisenberg

Bad Hersfeld. Die Schranke zum neuen Parkhaus am Klinikum in Bad Hersfeld wurde am Freitag symbolisch geöffnet.