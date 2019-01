Trotz Geldboten-Streiks ausreichend Bargeld bei Banken im Kreis

Hersfeld-Rotenburg – Weder den heimischen Banken noch ihren Kunden im Landkreis Hersfeld-Rotenburg scheint der Streik der Geldboten am Mittwoch Probleme bereitet zu haben.

Es soll keine Engpässe bei der Bargeldversorgung gegeben haben.

„Wir sind nicht betroffen, denn unsere Zulieferer streiken nicht“, berichtete am Morgen etwa Wolfgang Kurth, der bei der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten der Geld- und Wert-Branche zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen (wir berichteten).

Die Versorgung sei sichergestellt, so Kurth weiter, das gelte für Privatkunden ebenso wie für Geschäftskunden. „Wir fürchten weder aktuell noch in naher Zukunft Probleme.“ Allerdings würde ohnehin immer weniger mit Bargeld bezahlt, verweist Kurth auf den Trend hin zur bargeldlosen Zahlung zum Beispiel per App oder Karte.

Auch beim VR-Bankverein Bad Hersfeld-Rotenburg gab es keine Schwierigkeiten, wie Susann Starmann aus der Abteilung Unternehmenskommunikation mitteilte. „Wir haben immer einen ausreichenden Bargeld-Bestand vorrätig“, so Starmann, die ebenfalls sowohl die Privat- als auch die Geschäftskunden im Blick hatte. Man werde ohnehin nur einmal in der Woche vom Geldboten beliefert.

Bei der Raiffeisenbank Werratal-Landeck indes, die zweimal in der Woche mit Bargeld beliefert wird, war am Mittwoch noch nicht klar, ob sich der Streik noch negativ auswirken würde. „Wir haben bisher keine Information dazu erhalten“, sagte Marc Schneider. „Das wird sich ansonsten morgen zeigen.“

Auch in Hessen waren die Beschäftigten aufgerufen, im Rahmen des bundesweiten Streiks die Arbeit niederzulegen, mehr als 200 hätten sich beteiligt, hieß es am Abend. Für Donnerstag hat der Landesverband ebenfalls zum Ausstand aufgerufen. Verdi fordert für die rund 11 000 Beschäftigten der Branche unter anderem eine Erhöhung des Stundenlohns. Die Tarif-Verhandlungen werden am 3. und 4. Januar fortgesetzt.

