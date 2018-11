Trotz unverhofftem Geldsegen: Kreistag Hersfeld-Rotenburg ohne Kompromisse

Hersfeld-Rotenburg. Eine durchaus bemerkenswerte Veranstaltung war die Kreistagssitzung zum Doppelhaushalt 2019/2020. Gleich zu Beginn hatte der Landrat eine gute Nachricht.

Streit um einen unerwarteten Geldsegen vom Landeswohlfahrtsverband, hitzige Diskussionen um die Festspiel-Förderung und eine 43-minütige Sitzungspause, die zu keinem Kompromiss führte – die Kreistagssitzung zum Doppelhaushalt 2019/2020 war eine durchaus bemerkenswerte Veranstaltung.

Gleich zu Beginn hatte Landrat Dr. Koch (CDU) für einen Paukenschlag gesorgt: Der Kreis hat, wie er erst kurz vor Sitzungsbeginn erfahren habe, plötzlich 380 000 Euro mehr zur Verfügung als gedacht. Die Summe war für den Landeswohlfahrtsverband eingeplant, dieser habe jedoch besser gewirtschaftet als geplant.

Was dann folgte, war für die Schüler der zwölften Klasse der Beruflichen Schulen Obersberg im Publikum bester Anschauungsunterricht, wie demokratische Willensbildung funktioniert.

Es wurde so leidenschaftlich diskutiert wie lange nicht mehr. Allein zum ersten von zehn Tagesordnungspunkten – dem Doppelhaushalt – gab es 25 Wortbeiträge. Die Fraktionen reichten gut ein halbes Dutzend Änderungsanträge ein. Einzelne Abgeordnete ließen sich im Eifer des Gefechts sogar zu persönlichen Beleidigungen hinreißen. Da hatte selbst der erfahrene Kreistagsvorsitzende Horst Hannich (SPD) mitunter Mühe, den Überblick zu behalten.

Ohnehin hielt sich die Kompromissbereitschaft an diesem Tag in Grenzen. CDU-Fraktionsvorsitzender Herbert Höttl kündigte beispielsweise an, dass seine Fraktion alle anderen Anträge ablehnen werde. Karsten Vollmar (SPD) sagte daraufhin: „Die CDU geriert sich hier als Dauerneinsager.“ Als dann auch noch die Christdemokraten den Vorstoß wagten, die Kreisumlage nicht nur mit den unverhofften 380 000 Euro vom Landeswohlfahrtsverband zu senken, sondern auch gleich noch die vorab schon in Aussicht gestellte Förderung an die Bad Hersfelder Festspiele in Höhe von 200 000 Euro einzukassieren und an die Kommunen zu verteilen, kochten die Emotionen hoch. „Die Hersfelder haben das Geld doch schon in ihrem Haushalt eingeplant“, sagte Bernd Böhle (FDP).

Hans Georg Vierheller (FWG) drohte damit, gegen den Gesamthaushalt stimmen zu wollen, würde die Festspielförderung wegfallen. Selbst der CDU-Vorschlag, Teile des Geldes in einen neuen Kulturfonds zu stecken, von dem grundsätzlich alle Kultureinrichtungen im Kreis profitieren könnten, fand keine Mehrheit, auch wenn die Grünen diese Idee „charmant“ fanden. Um hinter geschlossenen Türen doch noch zu einem Kompromiss zu finden, wurde die Sitzung für Beratungen unterbrochen – ohne Erfolg. Horst Hannich ließ daraufhin abstimmen.

Am Ende winkten die Abgeordneten den Doppelhaushalt mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 419 Millionen Euro (2019: 208 Mio. Euro, 2020: 211 Mio. Euro) mit 41 Ja-Stimmen durch. Sieben Abgeordnete enthielten sich, die AfD stimmte geschlossen gegen das Zahlenwerk. Zudem bleibt es dabei, dass der Kreis künftig pro Jahr mit 200 000 Euro die Festspiele unterstützt.

Die SPD fand eine hauchdünne Mehrheit für Kulturförderungen in Höhe von 20 000 Euro für das Kali-Museum Heringen sowie in Höhe von 22 000 Euro an mehr als ein Dutzend weitere Einrichtungen im Kreis. Sie boxte zudem zusätzliches Geld für das Hallenbad Obersuhl (20 000 Euro) und eine Erhöhung der Tourismusförderung um 50 000 Euro durch. Im Gegenzug muss die Verwaltung nun Geld beim Personal einsparen. Die 380 000 Euro vom Landeswohlfahrtsverband kommen der Kreisumlage zugute. Sie sinkt 2019 von aktuell 35,08 Prozentpunkten um 1,22 auf 33,86 Prozentpunkte (2020: 34,08). Auch die Schulumlage sinkt: von derzeit 17,15 Prozentpunkten auf 16,59 (2020: 16,87). Insgesamt sollen die Kommunen so um drei Millionen Euro entlastet werden.

Landrat Koch sagte nach der mehr als dreistündigen Sitzung: „Der Haushalt für die nächsten zwei Jahre steht nun fest, das lässt uns gut für die Zukunft planen und in sie investieren.“

Er verteidigte zugleich das in zahlreichen Fraktionen umstrittene Modell des Doppelhaushalts: „Er spart durch frühzeitige Ausschreibungen bares Geld.“

Das sagten die Fraktionen zum Haushalt:

Torsten Warnecke, SPD:

Die SPD stimmte nahezu geschlossen für den Doppelhaushalt. Torsten Warnecke sagte aber auch: „Überrascht sind wir von den deutlich höheren Personalausgaben, die nicht durch den Stellenplan abgedeckt sind. Hier hätte der Landrat den Kreistag nicht erst mit dem neuen Doppelhaushalt informieren und gegebenenfalls um neue Beschlüsse ersuchen müssen. Wir stimmen den großen Investitionen von Bundes-, Landes- und Kreismitteln in unsere Schulen ausdrücklich zu.“

+ Torsten Warnecke, SPD © Archiv Wolfgang Curth, CDU:

Für die CDU hielt Wolfgang Curth die Haushaltsrede. Er lobte die Senkung der Kreisumlage. „Damit kann jede Kommune investieren oder Schulden abbauen. Unsere Hebesätze gehören zu den besten in Hessen.“ Er nahm sich auch die Rede des Feuermeisters beim Lullusfest vor. Der Feuermeister hatte in Reimform behauptet, die Umlagen seien erhöht worden. Curth konterte: „Hat alles nicht gestimmt, war falsch ermittelt vom Schalk. Der Hebesatz ist niedriger als beim Lullusfeuer der Alk.“

+ Wolfgang Curth, CDU Stefan Wild, AfD:

Gegen den Haushalt stimmte die AfD. Stefan Wild begründete das mit dem eingeplanten Geld für den Landratsamtsanbau: „Wir können dann nicht mehr von einem Anbau zurückzutreten. Was passiert aber, wenn der Kostenrahmen nicht zu halten ist?“ Der Haushalt sei zudem „knapp auf Kante“ genäht. „Bei einem Volumen von je 200 Millionen Euro wird ein Überschuss von 47 000 und 26 000 Euro ausgewiesen.“ Schon kleine Abweichungen könnten „das Zahlenwerk ins Wanken bringen“.

+ Stefan Wild, AfD

Kaya Kinkel, Grüne:

Auffällig im Haushalt seien die enorm gestiegenen Personalkosten um rund vier Mio. Euro, sagte Kaya Kinkel (Grüne): „Der Stellenplan erhöht sich um fast 60 Stellen. Dass wir das in einem Haushalt mitgeteilt bekommen, halte ich für undemokratisch. Deshalb erwarten wir, dass der Landrat künftig über die Veränderungen im Stellenplan und den Ist-Personalstand jährlich berichtet. Bei allen Vorteilen, die ein Doppelhaushalt hat – wir dürfen nicht die parlamentarische Kontrolle verlieren.“

+ Kaya Kinkel, Grüne

Bernd Böhle, FDP:

Ein Haushalt mit Licht und Schatten sieht Bernd Böhle von der FDP: Positiv sei die Senkung der Kreisumlage. „Der Haushalt ist aber auch spitz gerechnet. Das ist sehr riskant. Hier sind unsere Landtagsabgeordneten in der Pflicht, sich für eine höhere Verteilungsmasse beim Kommunalen Finanzausgleich einzusetzen.“ Eine Schwäche des Doppelhaushaltes sei, „dass die Politik nicht schnell auf für zwei Jahre getroffenen Entscheidungen reagieren kann, etwa bei Gewerbesteuerausfall.“