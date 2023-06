Kritik am Glasfaser-Vorgehen der Telekom: Ärger über doppelten Ausbau in Hersfeld-Rotenburg

Straßen werden mehrfach geöffnet

Ein weiteres Glasfasernetz an Orten, wo es schon eins gibt? Beim Netzausbau in Deutschland kommt das durchaus vor - auch im Kreis Hersfeld-Rotenburg könnte dies der Fall werden.

Hersfeld-Rotenburg – Die Befürchtung in einigen Kommunen: Im schlimmsten Fall könnte das den Ausbau gar gefährden. Ein Beispiel dafür liefert die Kreisstadt. Bad Hersfeld hatte sich entschieden, den Glasfaserausbau von der Kieler Firma TNG umsetzen zu lassen. Zwar habe man Gespräche mit mehreren Anbietern geführt, letztlich hätte aber TNG damit überzeugt, großflächig auszubauen, also auch in weniger besiedelten Gebieten, wie Stadtwerke-Chef Markus Gilbert schilderte. Auch sollten die bestehende Infrastruktur möglichst geschützt und der Aufwand so gering wie möglich gehalten werden.

Die Sorge ist nun groß, dass das Projekt dadurch gefährdet werden könnte, weil auch die Telekom in der Kreisstadt ausbauen möchte und um Hausanschlüsse wirbt. Das ist aufgrund des Wettbewerbs möglich. „Wir werden jeden Anbieter gleich behandeln. Auch mit der Telekom werden wir Gespräche führen, soweit sind wir allerdings noch nicht“, sagte Bad Hersfelds Bürgermeisterin Anke Hofmann.

Fehlen die starken Gebiete wird der flächendeckende Ausbau unattraktiv

Ähnliche Fälle gab es bereits anderenorts. Das Problem ist dabei, dass Anbieter wie TNG oder Goetel den Ausbau aus Eigenleistung finanzieren, also ohne Fördergeld oder Geld von den Kommunen. Dazu nötig sei eine Mischkalkulation. Denn wenn die Firmen in weniger besiedelten Gebieten ausbauen, benötigen sie auch starke Gebiete zum Ausgleich. Diese favorisiert aber nun die Telekom. „Häufig baut die Telekom nur die profitabelsten Gebiete einer Stadt aus. Ein flächendeckender Ausbau kann dann für Wettbewerber unattraktiv werden“, sagt TNG-Sprecherin Friederike Hopp auf Nachfrage.

Ausbau in Hersfeld-Rotenburg ist in vollem Gang Der Ausbau von Glasfaser ist im Landkreis in vollem Gang. Wie die Firma Goetel erklärt, werden in Kirchheim aktuell Glasfasernetze bis in die Häuser verlegt. In Alheim und Neuenstein seien bereits die Teilnehmerquoten von 40 Prozent erreicht und die Planungsphase habe begonnen. In Friedewald, Haunetal, Ludwigsau und Rotenburg (nur Ortsteile) liefen aktuell noch die Werbekampagnen, um die Quoten zu erreichen.

Auch in Cornberg gibt es ähnliche Probleme. Dort ist der Ausbau von 460 Anschlüssen durch die Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ bereits vorangeschritten. Nun habe sich die Telekom ebenfalls zum Ausbau entschlossen, so Bürgermeisterin Katja Gonzalez Contreras. Straßen und Gehwege würden mehrfach geöffnet, was die Infrastruktur verschlechtere. In Rotenburg wollte Goetel zunächst komplett ausbauen, stellte den Kernstadt-Vertrieb aber ein, als die Telekom verkündete, dort Leitungen verlegen zu wollen. In fünf von acht Ortsteilen ist die 40-Prozent-Quote erreicht, der Goetel-Ausbau soll kommen.

Die Telekom weist die Kritik zurück. Man baue für die Menschen im Land, nicht gegen die Wettbewerber. Dies könnte sich auch positiv auf Konditionen und Preise auswirken. (Daniel Göbel)