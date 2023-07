Kritik: „Das kleine Gespenst“ in der Inszenierung von Oliver Urbanski

Von: Daniel Göbel

Action auf der Bühne: Das kleine Gespenst (Sophia Euskirchen) sorgt für Unruhe im Städtchen Eulenstein. Dabei will es doch bloß die Welt bei Tageslicht erleben. Mehr © Steffen Sennewald

Am Freitagnachmittag feierte das Kinder- und Jugendstück „Das kleine Gespenst“ im Rahmen der Bad Hersfelder Festspiele Premiere. Unsere Kritik:

Bad Hersfeld – Im kleinen Städtchen Eulenstein scheint die Welt noch in Ordnung: ein idyllischer Ort mit einer großen Burg auf dem Berg. Doch was die Eulensteiner nicht wissen: Pünktlich zur Geisterstunde um Mitternacht erwacht dort ein weißes Wesen, steigt aus seiner Truhe und will Spaß haben. Doch dafür hat das kleine Gespenst nur eine Stunde Zeit, ehe es wieder in der Truhe verschwindet.Wie schön wäre es aber doch, die Welt einmal bei Tageslicht zu erkunden?

Oliver Urbanskis Inszenierung des Kinder- und Jugendstücks von Otfried Preußler aus dem Jahr 1966 bietet ein Fest der Emotionen. Auf der Bühne wird gesungen, getanzt, geschrien, gespielt – mal im Wechsel, mal alles gleichzeitig. Für das besonders junge Publikum sicher eine große Freude, denn Langeweile kommt in dem zweimal 45-minütigen Stück an keiner Stelle auf.

Auch die Musik stammt von Regisseur Urbanski, der sie selbst schrieb und komponierte. Zusammen mit dem tollen Bühnenbild mit Szenen, die man auch aus der Verfilmung des kleinen Gespenstes kennt – von der Burg bis zum Brunnen, in den das kleine Gespenst schließlich flüchtet – harmonieren die Stücke ungemein.

Hauptdarstellerin Sophia Euskirchen verkörpert das kleine Gespenst in einer Art und Weise, das Kinder sich schon gruseln können, aber stets durch die niedliche Art des impulsiven Wesens unterhalten werden und stets wissen, dass das kleine Gespenst nichts Böses im Schilde führt, sondern eigentlich völlig lieb ist. Die Energie und Lebensfreude, mit der Euskirchen die Rolle des Gespenstes ausfüllt, überträgt sich auch auf das Publikum, das immer wieder mit viel Applaus die tollen Leistungen der Schauspieler würdigt.

Die Einwohner von Eulenstein verstehen hingegen nicht, dass das kleine Gespenst nichts Böses will. Sie fürchten sich vor dem Gespenst, das eines Tages die Welt bei Tageslicht erblickt und sich damit endlich seinen größten Traum erfüllt. Mit dabei sind natürlich auch die drei Figuren, mit denen sich das Gespenst bei Nacht über Gott und die Welt austauscht – der Burggraf Georg Kasimir, die Pfalzgräfin und der schwedische General Thorsten Thorstenson sowie der beste Freund des kleinen Gespenstes, Uhu Schuhu.

Während eines Klassenausflugs besuchen Schüler mit ihrer Lehrerin Frau Thalmeyer Burg Eulenstein. © Steffen Sennewald

Das Stück lädt an zahlreichen Stellen zum Lachen ein – und amüsiert nicht nur die Kinder, sondern auch deren Eltern und Großeltern. Etwa wenn ein Feuerwehrmann komplett motiviert in den Brunnen springt, um zu schauen, ob dort jemand hineingefallen ist und der Hauptmeister plötzlich feststellt: „Mist, wir haben ja das Seil vergessen.“ Oder auch das kleine Gespenst selbst, das versucht, wach zu bleiben, um am Tage aufzuwachen, aber immer mehr gegen die Müdigkeit kämpft und schließlich völlig erledigt in seine Truhe fällt.

Oliver Urbanski hat mit seiner Inszenierung eine völlig eigene und moderne, der Gegenwart entsprechende Version der Geschichte auf die Bühne gebracht. Und doch merkt man dem Stück an, das es der Verfilmung sehr nahekommt. Urbanski bildet zusammen mit Sebastian Merk und Oliver Potratz auch die Band auf der Bühne.

Zum großen Finale versammelt sich das Ensemble noch einmal zu einem gemeinsamen Musikstück auf der Bühne. Die Zuschauer zeigen sich nach der Premiere begeistert und würdigen die Darsteller mit tosendem Applaus. „Das kleine Gespenst“ bietet nicht nur ein tolles Erlebnis für Kinder jeden Alters, sondern auch für Erwachsene, die sich während der Vorstellung vielleicht auch wieder ein Stück in die Kindheit versetzt fühlen.

