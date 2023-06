Kunstverein Bad Hersfeld zeigt Werke zur Festspiel-Saison

Von: Laura Hellwig

Kunst aus Zeitungsseiten: Daniela Drmanovic ist erstmals bei der Straßengalerie dabei. Ihr Bild ist zu „Jesus Christ Superstar“ © Laura Hellwig

Der Kunstverein Bad Hersfeld hat seine Straßengalerie wieder eröffnet. In 25 Geschäften werden Bilder zum Thema Festspiele ausgestellt.

Bad Hersfeld – Ein Blick in die Schaufenster lohnt sich dieser Tage besonders. Nicht nur, um zu sehen, welche Sommermode gerade im Trend ist, sondern um die Werke heimischer Künstlerinnen und Künstler zu bestaunen. Wie schon in so zahlreichen Ausstellungen in den vergangenen 30 Jahren zeigt die Straßengalerie des Kunstvereins in der Bad Hersfelder Innenstadt Gemälde und andere Kunstwerke passend zur aktuellen Festspielsaison.

Ganz verschiedene künstlerische Interpretationen des Stückes „König Lear“ sind in der Innenstadt zu entdecken. Aber auch „Jesus Christ Superstar“ und „Der Club der toten Dichter“ werden an den insgesamt 25 Stationen aufgegriffen. Die Schaufenster haben die Kunstschaffenden in dieser Woche gestaltet. Dabei sind einige auch auf den Aufruf der Stadt Bad Hersfeld eingegangen, die Plakat-Farbe Pink aufzugreifen. So etwa bei einem Porträt von Schauspielerin Charlotte Schwab als König im Schaufenster des Modegeschäfts Légère. Hier ist nicht nur Lears Krone in Pink gehalten, auch Schuhe und Kleider des Geschäfts passen in das Farbschema und rahmen das Gemälde ein.

Pink ist die Farbe des Sommers: In der Weinstraße ist ein König-Lear-Gemälde umrahmt von Sommermode. © Laura Hellwig

Demütig und niedergeschlagen, seine Krone in der Hand haltend, sitzt König Lear da – diese Szene zeigt eine Figur aus Pappmaché, die Elke Schilling gefertigt hat. Sie hat die Organisation der Straßengalerie von Magdalena Gremm übernommen. die diese besondere Art der Ausstellung vor mehr als 30 Jahren ins Leben gerufen hat. Die kleine Lear-Figur im roten Gewand sitzt in einem Fenster in der Johannesstraße 10, wo Elke Schilling selbst einmal ein kleines Geschäft geführt hat. Links daneben gibt es ein zweites Kunstwerk zum Thema „Jesus Christ Superstar“ von Daniela Drmanovic. Die Schenklengsfelderin ist neu im Kunstverein und beteiligt sich erstmals an der Straßengalerie. Drei Wochen hat die Künstlerin an der quadratischen Leinwand gearbeitet. Hier hat sie Zeitungs- und Zeitschriftenseiten ausgewählt, dünn zusammengerollt, zurechtgeschnitten und schließlich farblich passend aufgeklebt.

In der Johannesstraße: Elke Schilling organisiert die Straßengalerie. Außerdem stellt sie selbst aus. Aus Pappmaché hat sie eine König-Lear-Figur gefertigt. © Laura Hellwig

Zur Vorbereitung der Ausstellung ist Schilling von Laden zu Laden gegangen, um bei den Einzelhändlern Kooperationspartner zu finden. Durch die jahrzehntelange Tradition war Schillings Anliegen bei einigen nichts Neues – viele Kontakte bestehen schon lange. Außerdem arbeitet der Kunstverein mit dem Fachbereich Stadtmarketing sowie mit dem Stadtmarketing-Verein zusammen. In Kooperation mit der Stadt Bad Hersfeld ist auch ein Flyer entstanden, der Kunstbegeisterte, Festspielbesucher und Einheimische in den kommenden zwei Monaten durch die Innenstadt zu den künstlerisch gestalteten Schaufenstern begleitet. Die Flyer liegen in der Stadt aus.

Ganz offiziell eröffnet die Straßengalerie am Samstag, 1. Juli, um 13 Uhr mit einer kleinen Zusammenkunft der Mitglieder des Kunstvereins. Einige Kunstwerke stehen zum Verkauf. (Laura Hellwig)