Bad Hersfelder rettet kanadischen Minister - „War gleich, als würden wir uns schon lange kennen“

Von: Kim Hornickel

Das Programm beim Besuch von Stammzellenspender Jonathan Kehl aus Bad Hersfeld beim kanadischen Minister Dominic LeBlanc war prall gefüllt - dennoch blieb Zeit für einen Angelausflug. © Privat

Jonathan Kehl aus Bad Hersfeld hat den kanadischen Minister Dominic LeBlanc nicht nur besucht, sondern auch seine Familie kennengelernt und wartet jetzt auf seinen Freund, der nach Hessen kommen will.

Bad Hersfeld – Die Chance, mit einem kanadischen Minister zu angeln und vor der Kamera zu stehen, ist gering. Genauso gering, wie einen passenden Stammzellenspender außerhalb der Familie zu finden. Doch genau das haben Jonathan Kehl aus Bad Hersfeld und der kanadische Minister, Dominic LeBlanc, erlebt.

Der heute 23-Jährige hat seinem „genetischen Zwilling“, Dominic LeBlanc, 2019 Stammzellen gespendet – die Wahrscheinlichkeit einer Übereinstimmung liegt laut DKMS bei bis zu eins zu einer Million. Zwei Jahre später tauschen sich die beiden zum ersten Mal per Mail aus (wir berichteten).

LeBlanc (rechts) und Jonathan Kehl stehen in Kanada spontan zusammen vor der Kamera. © Privat

„Jonathan, du musst mich besuchen kommen“: Bad Hersfelder trifft kanadischen Minister

Für den ehemaligen Leukämie-Patienten LeBlanc steht schon nach den ersten Gesprächen fest: „Jonathan, du musst mich besuchen kommen.“ Als es im September 2022 dann soweit ist, nimmt Jonathan noch einen Freund mit und steigt am Frankfurter Flughafen in den Flieger in Richtung Toronto, danach geht es weiter nach Ottawa. „Meine Familie hat schon Anspielungen gemacht, dass sie das nächste Mal auch mit wollen“, sagt der Lehramtsstudent und grinst.

Erst einmal machen sich die beiden Freunde jedoch alleine auf den Weg zu Dominic LeBlanc – der sie dann doch nicht wie geplant am Flughafen abholen kann. Hurrikane Fiona hatte kurz zuvor in Kanada gewütet und die kanadische Regierung hatte alle Hände voll zu tun. LeBlanc schickt aber einen Chauffeur, der die beiden Deutschen in das Hotel bringt, in dem auch der Minister wohnt.

„Er mag genauso gern Burger wie ich“ - Lebensretter aus Bad Hersfeld besucht Dominic LeBlanc

Dann ist LeBlanc – trotz Ausnahmezustand – nur wenige Stunden später selbst im Hotel, um Jonathan endlich persönlich kennenzulernen. „Es war gleich so, als würden wir uns schon lange kennen“ sagt Jonathan. Der Minister lädt die Freunde ins Restaurant ein. „Er mag genauso gern Burger wie ich“, sagt der 23-Jährige Bad Hersfelder fröhlich.

In den nächsten Tagen haben Jonathan und LeBlanc ein straffes Programm. „Ich habe bei Pressekonferenzen zugeschaut, habe Premierminister Justin Trudeau und alle Minister getroffen und war in den Regierungs-Räumen“, zählt Jonathan Kehl auf.

Treffen mit Justin Trudeau: Minister Dominic LeBlanc zeigt Jonathan Kehl (Mitte) das Regierungsgebäude. © Privat

Im kanadischen TV erzählt Jonathan Kehl von seiner Stammzellenspende - wie aus der Pistole geschossen

Obwohl er mittlerweile ein Medienprofi ist – immerhin haben Dutzende Zeitungen und Onlinemagazine international über Kehl und LeBlanc berichtet – hat ihn der Einblick hinter die Regierungskulissen schwer beeindruckt. „Da hat man schon Ehrfurcht“, sagt Jonathan, der auch im Alltag des Ministers immer dabei ist. Morgens frühstückt er mit LeBlanc, den er natürlich „Dominic“ nennt, dann geht es zum TV-Interview. Der Minister lässt Kehl aber nicht nur zusehen. „Ich musste dann auch Fragen beantworten, auf Englisch“, sagt er. Das habe ihn zwar etwas überrumpelt, aber seine Geschichte zur Stammzellenspende erzählt er schon wie aus der Pistole geschossen.

Hinter den Kamerakulissen herrscht ausgelassene Stimmung. Kehl und LeBlanc sind gut gelaunt. In der Maske, vor der sich auch der Bad Hersfelder nicht drücken kann, schwingt auch der ehemalige Harvard-Student und heutige Minister spaßeshalber mal den Puderpinsel. Der Umgang miteinander ist freundschaftlich.

Gute Stimmung hinter den Kulissen: Jonathan Kehl muss in die Maske und der kanadische Minister, Dominic LeBlanc, schwingt auch gleich mal den Puderpinsel. © Privat

Nächster Dienstreisen-Abstecher des kanadischen Minister LeBlanc: Bad Hersfeld

Sogar zum Angel-Ausflug mit seinen Freunden nimmt LeBlanc, der auch privat im legeren Hemd unterwegs ist, den Bad Hersfelder mit. „Die Fische haben zwar nicht gebissen, aber wir haben in einer richtigen Blockhütte gewohnt und dort auf der Veranda gefrühstückt. Das war sehr cool“, sagt der 23-Jährige.

Zum Abschied sind sich die beiden dann einig. Dominic LeBlanc muss im Gegenzug nach Bad Hersfeld kommen. „Weil er dafür privat aber keine Zeit hat, macht er extra einen Abstecher, wenn er demnächst auf Dienstreise ist“, sagt Jonathan Kehl.

Und schon bald ist es soweit. Ende Mai soll der Minister in Bad Hersfeld ankommen und Jonathans Familie kennenlernen. Für LeBlancs Lieblingsbeschäftigung, das Angeln, wird dann zwar kaum Zeit bleiben, aber Jonathan Kehl freut sich schon jetzt auf den Besuch seines Freundes aus Kanada. (Kim Hornickel)