Max Herbrechter spielt in „König Lear“ bei den Bad Hersfelder Festspielen

Wochenendporträt: Lieber Mörder als Liebhaber

+ © Christine Zacharias Max Herbrechter – hier in seinem Probenkostüm – spielt den Gloucester in König Lear bei den Bad Hersfelder Festspielen. © Christine Zacharias

Max Herbrechter ist einer der meistbeschäftigten Schauspieler Deutschlands. Bei den Bad Hersfelder Festspielen spielt er den Gloucester in König Lear.

Bad Hersfeld – „Meine Mutter liebt Sie“, ruft die junge Frau im Vorbeigehen dem Schauspieler Max Herbrechter zu. Er winkt fröhlich zurück und lässt die Mutter grüßen. Öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen, ist für Max Herbrechter nichts Ungewöhnliches.

Seit er häufig im Fernsehen präsent, praktisch bei den Menschen im Wohnzimmer zu Gast ist, passiert es immer wieder, dass er angesprochen und wie ein Freund begrüßt wird. Nicht immer, so hat er festgestellt, wissen die Menschen, wer er ist, sie wissen nur, dass sie ihn irgendwoher kennen. Einmal, so erzählt er, habe ihn ein Mann in den Schwitzkasten genommen, weil er überzeugt war, ihn aus Bottrop zu kennen. Ein anderes Mal habe eine Frau im Aufzug festgestellt, dass er große Ähnlichkeit mit einem Schauspieler habe, aber es könne ja nicht sein, dass so ein bekannter Mann mit ihr im Aufzug fahre.

Früher, als er noch jünger gewesen sei und mit Namen und Anschrift im Telefonbuch gestanden habe, sei es auch vorgekommen, dass Frauen seine Haustür belagert hätten. „Jetzt bin ich älter, die Phase ist vorbei“, meint Herbrechter lakonisch und betont: „Man muss auf dem Boden bleiben.“

Von Bad Hersfeld hat Max Herbrechter, der den Gloucester im Shakespeares „König Lear“ spielt, noch nicht viel erkundet. Das Ensemble ist gleich sehr intensiv in die Probenarbeit eingestiegen, auch die Stiftsruine hat er noch nicht von innen gesehen. Zu den Festspielen ist er über Charlotte Schwab, die den König Lear spielt, gekommen. Sie habe ihn bei den Dreharbeiten für „Davos“ angesprochen und gesagt, dass sie ihn gerne in Bad Hersfeld dabei hätte.

„Ich habe wahnsinnigen Respekt vor der Rolle“, sagt Max Herbrechter, „aber ich weiß, was ich will“. Faszinierend findet er nicht nur die historische Sprache – „die ist so reich“ – sondern auch die Entwicklung seiner Figur. Gloucester sei ein egozentrischer älterer Herr mit einer kleinen Krämerseele, der versuche, seine Söhne gegeneinander auszuspielen. Er lerne dann aber, dass er sich in seinen Einschätzungen geirrt habe. „In dem Text stecken großartige Weisheiten. Das ist wirklich toll“, schwärmt Herbrechter, der seine Rollen nach seinem Bauchgefühl anlegt.

In den vergangenen 30 Jahren hat Max Herbrechter überwiegend für Film und Fernsehen gearbeitet. Er ist einer der meistbeschäftigten Schauspieler Deutschlands und war unter anderem in Serien (Diese Drombuschs, Pfefferkörner, Der Winzerkönig, Der Landarzt), Krimis (Schimanski, Wilsberg, Tatort, Der letzte Zeuge, Bella Block und regelmäßig im Kroatien-Krimi), aber auch in Kinofilmen zu sehen. Anfangs habe er noch den jugendlichen Liebhaber gespielt, erzählt Herbrechter. „Spannender wurde es, als ich Mörder wurde.“ Schräge Typen, durchgeknallte und eben dunkle Charaktere zu spielen sei schauspielerisch viel interessanter, sagt Herbrechter. Wenn die Dreharbeiten dann, wie bei den Kroatien-Krimis, dort stattfinden, wo andere Urlaub machen, sei das ein zusätzlicher Bonus.

Bevor seine Fernsehkarriere begann, war Herbrechter neben Schauspielengagements auch als Stand-Up-Comedian und Kabarettist unterwegs. „Da hab’ ich ganz schlecht verdient“, erinnert er sich. Aber es sei eine gute Ausbildung gewesen, alles selbst machen zu müssen.

Mit seiner Frau Aida Sikira, einer Konzertpianistin, hat Herbrechter zwei Programme mit Konzertlesungen erarbeitet zu Peter Ustinovs „Achtung! Vorurteile“ und der Erzählung „Der Äthiopier“ von Ferdinand von Schirach.

Jetzt freut Max Herbrechter sich aber erst einmal, wieder Theater zu spielen, ein Stück von vorne nach hinten, und dabei die Fantasie seines Publikums zu entzünden. (Christine Zacharias)