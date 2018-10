Gottesdienst, Fackelzug und Feierstunde in der Stiftsruine am Abend vor Lollsbeginn

Bad Hersfeld. Das Lullusfest beginnt am Montag um Punkt 12 Uhr mit dem Fackelwurf von Bürgermeister Thomas Fehling. Doch auch der Sonntag stand bereits im Zeichen des Lullusfestes.

Den ganzen Tag über hatten die Teilnehmer des Lollslaufs und die vielen interessierten Zuschauer die Stadt gefüllt.

Und am Abend dann übernahmen die Kinder das Kommando. Um 19 Uhr setzte sich zu den Klängen des Stadtmusikvereins der Fackel- und Lampionzug in Richtung Stiftsruine in Bewegung. Dieser Zug ist immer wieder ein Höhepunkt für die ganz jungen Lollsschwestern und Lollsbrüder mit ihren bunten Laternen und den in der Dunkelheit flackernden Fackeln.

In der Ruine angekommen, lauschten viele der Teilnehmer noch den Worten von Festspielintendant Joern Hinkel, der die Festrede an einem für ihn sehr vertrauten Ort hielt. Doch nicht alle wurden hereingelassen. Zu groß war der Andrang.

Festrede zum Lullusfest des Intendanten Joern Hinkel in der Stiftsruine

+ Intendant Joern Hinkel als Festredner in der Stiftsruine. © Mario Reymond

Hinkel verriet in der Zwischenzeit, wie er als Berliner vor vier Jahren erstmals das Lullusfest und die vielen Menschen, die immer „Eins, zwei, drei“ in einer für ihn unverständlichen Sprache riefen, erlebte. „Ich dachte, irgendwann kommt Michael Schanze um die Ecke“, scherzte der Intendant der Bad Hersfelder Festspiele.

Er fühlte sich gar wie im Kino: „Im Vorprogramm lief ,Der Marathon-Mann‘, am nächsten Mittag ging es los mit ,Stadt in Flammen‘, am frühen Abend: „Es war eine rauschende Ballnacht‘, als Spätvorstellung gab es ,Die Nacht der lebenden Toten‘. Doch auch nachdenkliche Worte waren zu hören. Hinkel befürchtet, dass viele Grundwerte verloren gehen könnten. So sieht er die Demokratie in Europa akut bedroht. Durch Menschen, die glauben, sie hätten den einzig wahren Glauben oder die einzig wahre Staatsform – „und alle, die nicht ihrer Meinung sind, sind nicht lebenswert.

„Dass Menschen in unserem Land leben, die Kinder in Zwangsehen drängen, Ehrenmorde begehen, sogenannte ,Ungläubige‘ töten und sich dabei auf eine missverstandene ,Heilige Schrift‘ berufen, die sich aber gerne von unseren Steuergeldern ernähren und sich – wie ich neulich in einem Interview gelesen habe – über uns ,dumme, naive Deutsche‘ lustig machen, finde ich genauso unerträglich wie Menschen, die propagieren, das würden alle Ausländer und Flüchtlinge so tun, und man solle doch (wörtliches Zitat eines bayerischen AfD-Mitglieds) jetzt die Chance nutzen, die ganzen Rettungsboote im Mittelmeer zu versenken.“

Schausteller des Lullusfestes im Rathaus begrüßt

Stunden zuvor schon waren wie in jedem Jahr üblich die Schausteller im Rathaus begrüßt worden. Dabei wünschten die Verantwortlichen der Stadt um den Bürgermeister den Schaustellern gute Geschäfte und allen eine friedliche Festwoche.

Traditioneller Gottesdienst im Autoscooter

+ Schaustellergottesdienst: In seiner Predigt betonte Pfarrer Volker Drewes, dass man das Lebensglück nicht allein von der nüchternen Wirklichkeit und vom Erklimmen von Erfolgsleitern abhängig machen dürfe: „Wir brauchen auch geistliche Nahrung. Deshalb kommt uns Gott bis auf den Boden der Tatsachen entgegen, und wir sind eingeladen auf ihn zuzugehen!“ © Wilfried Apel

Und auf dem Festplatz am Markt hatte es um 18 Uhr den traditionellen Gottesdienst auf der Fahrbahn des Autoscooters gegeben, den wieder einmal Pfarrer Volker Drewes hielt. Musikalisch unterstützt wurde er vom Projektchor „Kreuz und quer“ und den vereinigten Posaunenchören.

In seiner Begrüßung ging Drewes auf alle die ein, die das Lullusfest mit Herz vorbereitet haben, und die in den vergangenen Wochen in einigen Nächten sicher Albträume gehabt hätten. Er spielte dabei auf die kurzfristige Absage eines Riesenradbetreibers an. „Man hält sich an Verträge, auch wenn es schwerfällt“, sagt Drewes. All den anderen Schaustellern, die in diesem Jahr wieder oder zum ersten Mal den Weg zum Lullusfest nach Bad Hersfeld gefunden haben, rief er entgegen: „Danke an all die Schausteller, die dieses Fest als Partnerschaft begreifen.“