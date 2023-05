Marie-Louise Rosenfeld lernt Bahnfahren

Von: Lena Langhoff

Teilen

Angehende Lokführerin: Die Lehramtsstudentin Marie-Louise Rosenfeld aus Bad Hersfeld erlernt das Schmalspurbahnfahren. Ihr Verlobter Niklas Bambey unterstützt sie dabei als privater Fahrlehrer. © Lena Langhoff

Auf nur 60 Zentimetern Spurbreite ist Marie-Louise Rosenfeld mit der Schmalspurbahn in Bebra unterwegs. Die 25-jährige Studentin aus Bad Hersfeld lernt gerade das Bedienen von Loks, die mehr als 65 Jahre älter sind als sie selbst.

Bebra/Bad Hersfeld – Damit ist sie aktuell die einzige Frau im Verein der Eisenbahnfreunde Bebra, die aktiv fährt. Vorab hatte die junge Frau, zu deren Hobbies Nähen und Pferde zählen, nichts mit dem Thema zu tun. „Bisher bin ich hauptsächlich durch meinen Verlobten, der im Verein auch die Loks fährt, und durch die Begeisterung meines Vaters für Modelleisenbahnen in Kontakt mit den Fahrzeugen gekommen“, sagt Rosenfeld. Nach wie vor sei es ein stark männerlastiges Hobby, während die Frauen an den Fahrtagen zumeist die Bewirtung der Besucher übernähmen. Deswegen war die junge Bad Hersfelderin begeistert von der Idee, als weibliches Vorbild Gäste mit auf die Strecke für den Museumsbetrieb zu nehmen.

„Wir brauchen Frauenpower, die mit im Zug sitzt“, lobt Schriftführer Patrick Rehn das Engagement von Rosenfeld. Und Niklas Bambey, der seit knapp acht Jahren mit Marie-Louise Rosenfeld verlobt ist, ergänzt: „Sie ist ein Vorbild und zeigt, dass Frauen das Gleiche wie Männer können – auch Bahn fahren.“ Die angehende Lokführerin hofft, weitere junge Menschen für das Hobby und den Verein begeistern zu können.

Auf der Strecke rund um den Bebraer Wasserturm transportieren verschiedene Feldbahnen als Museumseisenbahnen Gäste. Die Fahrzeuge, die sich vergleichsweise ähnlich wie ein Ackerschlepper fahren lassen, sind mit höchstens zehn bis zwölf Stundenkilometern unterwegs. Höchstgeschwindigkeiten mit bis zu 32 Kilometern pro Stunde seien nur ohne Wagen und Fahrgäste möglich und sehr ungemütlich, so Rosenfeld. Stattdessen biete man lieber Eisenbahnromantik für Jung und Alt.

„Die Fahrausbildung ist privat, sie erfolgt durch die Vereinsmitglieder und wird später vom Betriebsleiter Bernd Freitag abgenommen“, erklärt Rehn. Einen offiziellen Führerschein wie beispielsweise für Autos gibt es für Schmalspurbahnen nicht. Beim Training für die Zulassung kann die angehende Lokführerin auf die jahrelange Erfahrung ihres Verlobten Niklas Bambey zurückgreifen, der als privater Fahrlehrer mit ihr übt.

Er kam vor rund 13 Jahren zum Verein durch seinen Patenonkel aus Breitenbach, Betriebsleiter Bernd Freitag, und dessen Familie. Bambey fährt fast jedes der Vereinsfahrzeuge. Der 25-Jährige arbeitet deutschlandweit in einem Gleisbaubetrieb, hat also seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. „Wenn ich an der Arbeit noch nicht genug von Eisenbahnen habe, mache ich privat hier im Verein gleich weiter“, lacht der Bad Hersfelder.

„Jede Lokomotive ist anders mit ihren Eigenheiten und in der Bedienung“, erklärt Rehn. Daher müsse die Fahrtauglichkeit des Lokführers bei jeder einzelnen Bahn geprüft und abgenommen werden, so Bambey. Für den Anfang übt die Gymnasiallehramtsstudentin, die an der Universität Kassel studiert, deswegen mit den zwei Zügen, die schlichtweg Lok 1 und 2 heißen. An den Fahrtagen kommen meist der Biber-Blitz und ein weiterer Zug im Wechsel zum Einsatz, wobei dies oft Lok 1 oder 2 sind.

Beide Loks sind in ihrer Bedienung sehr unterschiedlich. Während man bei der einen Bahn zum Schalten der Gänge keine Kupplung treten muss, ist dies bei der anderen nötig.

„Das Fahren ist teilweise körperlich sehr anstrengend, weil die alten Fahrzeuge auf Männergröße ausgelegt sind“, sagt die angehende Lokführerin über die Fahrzeuge, die zum Teil in den 1930er-Jahren gebaut wurden. So braucht man beispielsweise viel Kraft beim Betätigen des Bremshebels und lange Beine, um das Kupplungspedal zu treten.

„Sie macht das wirklich gut“, lobt ihr Verlobter und ergänzt: „Wir üben noch ein bis zwei Monate, voraussichtlich ab der Sommerpause wird sie eigenständig mit Fahrgästen unterwegs sein.“ Somit wird Rosenfeld in Zukunft an den Fahrtagen selbst einen Teil der durchschnittlich 100 bis 200 Gäste pro Tag rund um den Bebraer Wasserturm transportieren. Meist sind zwei Loks im Einsatz, die maximal elf Runden drehen.

Nicht nur die Zulassung als Lokführerin ist ein erfreulicher Ausblick auf die warme Jahreszeit, denn das Paar plant auch, im Sommer zu heiraten.

Der Verein hat momentan elf Lokführer und bietet für den morgigen Pfingstsonntag sowie Pfingstmontag zwischen 10 und 18 Uhr Fahrten an. An beiden Tagen ist sogar die Dampflok „Kyra“ vor Ort im Einsatz.

Von Lena Langhoff