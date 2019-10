Marktplatz gesperrt: Diese Parkplätze stehen während des Lullusfestes zur Verfügung

Während des Lullusfestes und der damit verbundenen Auf- und Abbauarbeiten stehen auf dem Marktplatz und in der Straße Am Markt keine Parkplätze zur Verfügung.

Wie bereits berichtet, stehen während des Lullusfestes und der damit verbundenen Auf- und Abbauarbeiten auf dem Marktplatz und in der Straße Am Markt keine Parkplätze zur Verfügung. Die Stadt weist deshalb auf die bestehenden Parkmöglichkeiten hin:

. Parkhaus Schilde-Park,

. City-Parkhaus,

. Parkhaus Altstadt,

. VR-Bankverein-Parkhaus (ehemals Herkules)

. Parkplatz Knottengasse.

Die Parkhäuser City-Galerie und Schilde-Park stehen den Fest-Besuchern täglich von 19 bis 3 Uhr kostenfrei zur Verfügung. Nochmals verwiesen wird auch auf den Park-and-Ride-Service ab dem Parkplatz am Freizeitbad Aquafit. Dieser wird am Lollsmittwoch, 16. Oktober, von 8.30 bis 19 Uhr sowie am verkaufsoffenen Sonntag, 20. Oktober, von 12.30 bis 20 Uhr angeboten. Behindertenparkplätze stehen an der Vitalisstraße zur Verfügung. red/nm

Quelle: Hersfelder Zeitung

Rubriklistenbild: © Stadt Bad Hersfeld