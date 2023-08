Frederik Frank moderiert zum zweiten Mal die Operngala in der Stiftsruine

Der Hersfelder Festspielchor steht bereit für die große Operngala am Freitag in der Stiftsruine. Unser Archivbild stammt von der Operngala im vergangenen Jahr. © Steffen Sennewald

Frederik Frank aus Düsseldorf moderiert zum zweiten Mal die Operngala in der Bad Hersfelder Stiftsruine. Im Interview spricht er über seine Motivation und seine Liebe zur Musik.

Bad Hersfeld – Für Frederik Frank ist der Auftritt als Moderator der Operngala am nächsten Freitag in der Stiftsruine fast ein Heimspiel. Nicht nur, weil er die Veranstaltung schon im zweiten Jahr begleitet, sondern auch, weil er aus Fulda stammt.

Wie kommt es, dass Sie als studierter Musikwissenschaftler Interesse an Projekten wie der Moderation der Operngala haben?

Ich bin nicht ausschließlich Wissenschaftler, sondern bewege mich ständig zwischen Wissenschaft und Vermittlung. Ich habe auch Schulmusik studiert und dabei auch meine Freude an der Vermittlung von Musik entdeckt. Zudem muss ich auch als Sänger immer wieder in andere Rollen schlüpfen und damit auch vermitteln. Außerdem liebe ich die Opernmusik. Die Grundfragen ergeben sich für mich aus dem Zusammenhang: Woher kommt die Musik? Welche Hintergründe hat sie? Wie kann ich möglichst viele Menschen erreichen und auf eine Weise vermittelnd tätig werden, die begeistert? Es macht Freude, die Moderationstexte auf die Entwicklung eines Spannungsbogens zuzuspitzen und damit Interesse für Musik zu wecken, die vielleicht sonst nicht so präsent ist. Auch ich tauche bei der Vorbereitung noch einmal tiefer in die Materie ein, das ist für mich ein zusätzlicher Reiz.

Frederik Frank © Privat

Was ist Ihnen bei der Gestaltung Ihrer Moderationen besonders wichtig?

Ich wünsche mir, dass die Musik und auch meine Moderationen dazu beitragen, dass das Publikum sich im besten Sinne des Wortes gut unterhalten fühlt. Dazu braucht es Humor, aber auch ein gewisses Grundwissen: Gerade wenn in einer anderen Sprache gesungen wird, ist eine kurze Einbettung und Einführung hilfreich, um in die Musik eintauchen und mitfühlen zu können. Ob aus Freude, Aufregung, Sehnsucht oder Trauer - aus all diesen im Konzert erlebten Gefühlen kann ein Gefühl der Erfüllung resultieren.

Worauf freuen Sie sich bei dem Projekt am meisten?

Das Thema der Operngala und die entsprechende Auswahl der Werke zur „Mondnacht“ bieten viele Anknüpfungspunkte, die von Hoffnung, Trost und romantischer Liebe bis hin zu mystischen Begegnungen, Angst und Tod reichen. Es würde mich sehr freuen, wenn wir den Vollmond tatsächlich sehen könnten. Die Stiftsruine, hat an sich schon etwas Mystisches, die Mondnacht wirft möglicherweise Schatten und Licht auf Dinge, die hervortreten oder auch verborgen bleiben können. Mit Vorfreude erfüllt mich zudem auch die Arbeit mit diesem Team. Alles funktioniert sehr kollegial und entspannt, die Bühnen- und Probenarbeit ist professionell, auch wenn der Chor im Wesentlichen aus Laien besteht. Dass ein Projektchor, der nicht ständig zusammen singt, überhaupt ein solches Projekt stemmen kann, ist schon erstaunlich. Zu Christof Becker als musikalischem Leiter habe ich darüber hinaus von Anfang an einen guten Draht gehabt. Ich fühle mich rundum gut aufgehoben.

Wie sind Sie zur Musik gekommen?

Meine Eltern sind keine Musiker – auch wenn meine Mutter Klavier spielt und begeistert von klassischer Musik ist und mein Vater immer gerne und gut gesungen hat, hatte ich lange Zeit nicht den Plan, Musiker zu werden. Ich habe früh in meiner Freizeit Musik gemacht, zuerst mit der Flöte, dann mit der Trompete, später habe ich autodidaktisch Gitarre gespielt. Als Jugendlicher in einer Rockband gespielt und gesungen, und deswegen, als ich 15 war, begonnen Unterricht im klassischen Gesang zu nehmen. Mit 17 habe ich mich dafür entschieden, Musik studieren zu wollen. Ich wollte einfach in allem besser werden und die Zusammenhänge besser verstehen. Erst später haben sich meine heutigen Spezialisierungen als Musiktheoretiker und Sänger entwickelt.

Welche Musik oder Epoche mögen Sie am liebsten?

Ich bin weder Spezialist für alte noch für neue Musik, sondern mache beides leidenschaftlich gerne. Meine Schwerpunkte liegen schon aufgrund der Sprache und des Gesangsfachs auf deutscher Musik, aber auch im britischen Raum. Mein besonderes Interesse gilt den britischen Komponisten der Spätromantik (unter anderem Benjamin Britten, Vaughan Williams), die hier in Deutschland viel zu selten gespielt werden.

Zur Person

Frederik Frank (geboren 1989 in Fulda) ist Dozent für Musiktheorie und Gehörbildung an der Hochschule für Musik Würzburg und an der Hochschule für Musik Theater und Medien Hannover, wo er ab dem kommenden Semester eine Stelle als Lehrkraft für besondere Aufgaben antreten wird. Neben seinen pädagogischen Tätigkeiten ist er künstlerisch sowohl als Komponist, als auch als Sänger tätig. Besonders bewandert ist er im Bereich der Chorkomposition, sowie der Vokal- und Klavierkomposition. Mit seiner Frau, die als Harfenistin ebenfalls Berufsmusikerin ist, und seinem Sohn lebt Frank in Düsseldorf. Am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, wird Frederik Frank zusammen mit seiner Frau als „Duo Frank“ ein Konzert im Bad Hersfelder Bachhaus geben.