Mobiler Tag lockte Besucher nach Bad Hersfeld

Von: Daniel Blöthner

Teilen

René (re.) und Noah Schaub aus Heringen schauen sich zum Mobilen Tag 2023 in der City Galerie ein Elektroauto an. Verkäuferin Daria Lisenko berät sie. © Daniel Blöthner

Reges Treiben bestimmte den überwiegend sonnigen Samstag in der Innenstadt zum diesjährigen Mobilen Tag. Von Linggplatz bis City-Galerie präsentierten sich Autohäuser wie Fahrradhändler aus der Region. Besucher nutzten die Gelegenheit des geballten Angebotes, saßen Probe, kamen mit den Verkäufern ins Gespräch und tauschten sich über ihre bisherigen Automobilerfahrungen aus.

Max Ruch aus Kassel, ursprünglich aus Schenklengsfeld, saß in einem Elektroauto am Lullusbrunnen Probe. René und Noah Schaub aus Heringen informierten sich in der City-Galerie über die Trends der Elektromobilität: „Wir sind nicht extra wegen dem Mobilen Tag gekommen, aber schauen uns nun gerne um“, so René Schaub. Abseits der Stromer wurden auch viele „altmodische“ Fahrzeuge präsentiert. Denn an Abwechslung mangelte es nicht. Von Bussen für Familien, über kleine Cabrios bis hin zu Sportwagen war im Grunde für jeden etwas dabei. Kinder konnten in der Breitenstraße auch mal Probefahren und zwar auf einem Karussell - gut bestückt mit im Kreis fahrenden Autos. Wer sich eine Auszeit gönnen wollte konnte sich in nächster Nähe auch gleich zum Kinderschminken setzen.



Bad Hersfelder Innenstadt voller Autos Fotostrecke ansehen

Zweiradenthusiasten aller Art kamen ebenfalls auf ihre Kosten und konnten etwa beim Linggplaz diverse Motorräder in Augenschein nehmen oder sich bei zwei Fahrradhändlern über Bikes informieren, bei denen noch mehr oder weniger viel Muskelkraft zur Fortbewegung nötig ist. Ein kleiner Parcous lockte hier auch viele Kinder an, die gerne ein paar Runden drehten. Auch Lastenräder in verschiedenen Ausführungen und unterschiedlichem Stauraum zogen das Interesse der Besucher auf sich. Wer ohnehin an diesem Platz unterwegs war, nutzte die Gelegenheit und schlenderte noch über den nahen Flohmarkt. Die angekündigten Vorführungen der Freiwilligen Feuerwehr mussten einsatzbedingt ausfallen (s. Bericht unten auf dieser Seite).