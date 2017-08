Müllstreit im Kreis Hersfeld-Rotenburg wird immer verfahrener

Hersfeld-Rotenburg. Der Streit zwischen den beiden Müllverbänden im Kreis wird immer verfahrener. In der heutigen Sitzung des Müllparlaments könnte es nun endgültig zum Bruch kommen.

Auch wenn dies für die Müllkunden vermutlich ohne direkte Auswirklungen bliebe, wäre es doch ein neuer Tiefpunkt im jahrelangen Streit um die Abrechnungsmodalitäten zwischen den beiden Verbänden.

Nach neusten Vorgaben soll der Abfallwirtschafts-Zweckverband des Landkreises (AZV) die öffentlich-rechtliche Vereinbarung aus dem Jahr 2007 zur Regelung der Abrechnungsmodalitäten mit dem Mitgliedsverband MZV kündigen. Das empfiehlt jedenfalls der Ausschuss des AZV der Verbandsversammlung, die heute tagt.

In der Vereinbarung wurden die Abrechnungen zwischen MZV und AZV zum Betrieb und der Rekultivierung der Deponie in Kathus geregelt. Seit Beginn der Stilllegung 2012 – so sieht es der MZV nach Schilderung seines Vorsitzenden Hartmut Grünewald – entsprach die Vereinbarung nicht mehr den veränderten Gegebenheiten und hätte angepasst werden müssen. Doch seitens des AZV, dessen Verbandsvorsitzende die Erste Kreisbeigeordnete Elke Künholz ist, sei nichts passiert. Zwischen beiden Müllverbänden des Kreises gibt es seit Jahren Auseinandersetzungen über die Abrechnungen, die nach Einschätzung von Grünewald häufig fehlerbehaftet waren.

AZV-Geschäftsführer Georg Körner spricht hingegen von unterschiedlichen Interpretationen der Vereinbarung. Auch Gespräche über eine mögliche Fusion der Verbände, die von Landrat Dr. Michael Koch und dem Regierungspräsidium vorangetrieben wurden, führten bislang nicht zum Ziel. Eine Schiedsvereinbarung wurde nur vom AZV-Vorstand akzeptiert. Der MZV lehnte sie ab. Grünewald: „Wir sollten vorab erklären, dass wir den Schiedsspruch akzeptieren, ohne ihn zu kennen. Das macht doch niemand.“

