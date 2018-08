Verfolgungsfahrt endet auf der A 4 in Sachsen mit Unfall – vermutlicher Autodieb schwer verletzt

Bad Hersfeld/Hainichen. Ein 26 Jahre alter Pole ist am Montag um 5.10 Uhr auf der Autobahn 4 bei Hainichen in Sachsen mit einem BMW 320 GT verunglückt. Das Auto war in der Nacht zum Montag im Bad Hersfelder Stadtteil Heenes gestohlen und mit falschen Kennzeichen versehen worden.

Polizeibeamten fiel der Wagen am frühen Montagmorgen auf der A 4 auf. Das Auto sollte an der Anschlussstelle Frankenberg kontrolliert werden, was dem Fahrer mittels Zeichen zu verstehen gegeben wurde. Dieser setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Dresden fort und die Beamten fuhren hinterher.

Kurz vor der Anschlussstelle Hainichen überholte der BMW ein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen. Offenbar wollte der BMW-Fahrer die Autobahn verlassen. In einer Rechtskurve kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Leitpfosten und dem Mast eines Verkehrszeichens. Danach fuhr der BMW frontal gegen einen Erdwall, überschlug sich und begann im Motorraum zu brennen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 27 000 Euro.

Der 26-jährige Fahrer stand zum Unfallzeitpunkt unter Drogeneinfluss. Bei einem Drogentest reagierte er positiv auf Amphetamine.

Der Pole wurde am Montagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Fulda beim Haftrichter in Chemnitz vorgeführt. Nach der Prüfung wurde jedoch kein Haftbefehl erlassen.

