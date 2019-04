Nach Feuer im Hotel am Kurpark: Schaden höher, als zunächst angenommen

Brandursache bestätigt

+ © Hartmut Wenzel Ein technischer Defekt an der Sauna hat 27. März eien Brand im Bad Hersfelder Hotel am Kurpark verursacht. © Hartmut Wenzel

Der durch den Brand am Hotel im Kurpark in Bad Hersfeld am 27. März entstandene Schaden ist um ein Vielfaches höher als zunächst angenommen.