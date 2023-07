Neubaugebiete in Hersfeld-Rotenburg: Bauplätze sind weiter gefragt

Von: Laura Hellwig

Neubaugebiet Feldwiese II in Obergeis: Mit der Erweiterung des Gebiets Feldwiese hat die Gemeinde 2021 nochmals 24 neue Bauplätze geschaffen. © Kai A. Struthoff

Trotz gestiegener Kosten und einer negativen Entwicklung der Zinsen ist die Nachfrage nach Bauplätzen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg vorhanden.

Hersfeld-Rotenburg – Das bestätigen auf Anfrage unserer Zeitung Bürgermeister, in deren Gemeinden es derzeit Neubaugebiete gibt, etwa Ronshausen, Niederaula und Schenklengsfeld. Manche Kommunen, zum Beispiel Neuenstein, Alheim und Ronshausen, befinden sich im Dorferneuerungs- oder Dorfentwicklungsprogramm des Landes Hessen, die die Ausweisung neuer Baugebiete nicht erlauben. Stattdessen wird das Ziel verfolgt, die Innenentwicklung der Dörfer voranzutreiben.

Viel Zuwachs erwartet die Gemeinde Schenklengsfeld. Hier sind laut Bürgermeister Carl Christoph Möller neben einem Wohngebiet mit zwölf Bauplätzen in Konrode auch ein Mischbaugebiet für Kleingewerbe und Wohnbebauung mit elf Bauplätzen in Schenklengsfeld in Arbeit. Ein weiteres Wohngebiet mit 49 Bauplätzen ist in Planung. „Aufgrund der guten Infrastruktur unserer Gemeinde und der starken Nachfrage gehen wir davon aus, dass die Grundstücke innerhalb der nächsten drei Jahre vermarktet sind“, sagt Möller.

Ähnlich zuversichtlich ist Thomas Rohrbach, Bürgermeister von Niederaula. Dort wird aktuell der zweite Bauabschnitt des Baugebiets „Über der Stedtemühle“ erschlossen, wo 25 Bauplätze für Einfamilienhäuser und fünf Bauplätze für Mehrfamilienhäuser entstehen.

Baugebiete im Stadtgebiet Bad Hersfeld sind ausgeschöpft

In den Städten Bad Hersfeld und Bebra werden aktuell keine neuen Baugebiete ausgewiesen. Für das jüngste Bebraer Neubaugebiet „Eichkoppe III“ werden jetzt drei zurückgegebene Bauplätze verlost. Während Bebras Bürgermeister Stefan Knoche davon spricht, dass aufgrund der Zins- und Baupreisentwicklung die „Goldgräberstimmung“ vorbei ist, sei die Nachfrage nach Baugrundstücken in Bad Hersfeld hoch, heißt es aus der Kreisstadt. Im Stadtgebiet seien allerdings alle Baugebiete ausgeschöpft.

Regionalplan wurde neu aufgestellt Laut Regierungspräsidium (RP) Kassel sind im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalplans Nordhessen die Bruttosiedlungsbedarfe – die Flächen, die jeder Kommune zur Deckung der Nachfrage nach neuen Bauplätzen zur Verfügung stehen – neu berechnet worden. Trotz der prognostizierten rückläufigen Bevölkerungsentwicklung biete der neue Regionalplan für alle nord- und osthessischen Kommunen gewisse Entwicklungspotenziale, heißt es vom RP.

Wegen der „bekannten schwierigen Rahmenbedingungen“ bestehe in der Gemeinde Eiterfeld eine geringe Nachfrage, so Bürgermeister Hermann-Josef Scheich. Dennoch sei die Gemeinde bestrebt, Bauplätze auszuschreiben. In verschiedenen Ortsteilen liefen die Vermarktung und Erschließung von Bauplätzen derzeit. In Neuenstein gibt es ebenfalls noch einige freie Bauplätze, etwa im 2021 erschlossenen Neubaugebiet „Feldwiese II“ in Obergeis.

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden wird wichtiger

Das Grundgesetz (GG) schreibt den Kommunen eine Planungshoheit zu, die vorsieht, dass die Aufstellung von Bebauungsplänen und damit die Ausweisung von neuen Baugebieten grundsätzlich die Aufgabe der Städte und Gemeinden ist. Dennoch müssen sie sich an die Vorgaben des Landesentwicklungsplans und des Regionalplans halten, so das Regierungspräsidium Kassel.

Laut RP habe der sparsame Umgang mit Grund und Boden in den vergangenen Jahren immer stärker an Bedeutung gewonnen. So beinhaltet der Landesentwicklungsplan einige Vorgaben zum Vorrang der Innenentwicklung sowie zur sparsamen Inanspruchnahme von Flächen in Außenbereichen. Auch im Baugesetzbuch steht, dass die Innenentwicklung Vorrang haben soll, auch um eine weitere Verödung der Ortskerne zu verhindern.

Dem Thema Klimaschutz wird in diesem Kontext auch von den Kommunen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg Beachtung geschenkt. „Der Klimawandel ist eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit – auch auf kommunaler Ebene können wir hier einen erheblichen Beitrag leisten“, ist sich Carl Christoph Müller, Bürgermeister der Gemeinde Schenklengsfeld, sicher.

Umweltschutzmaßnahmen, die bei künftigen Neubauten umgesetzt werden, sind zum Beispiel das Verbot von Schottergärten und eine Zisternenpflicht, etwa in Alheim, Bad Hersfeld und Niederaula. In Eiterfeld und Bad Hersfeld wird außerdem auf eine insektenfreundliche Beleuchtung geachtet und in Niederaula sind Gründächer erwünscht. (Laura Hellwig)