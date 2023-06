Neuer Post-Zustellstützpunkt in Bad Hersfeld offiziell eröffnet

Symbolische Schlüsselübergabe: Niederlassungsleiter Dirk Merz und Standortleiter Roman Urbanek (mit Postjacke, Mitte) mit Bürgermeisterin Anke Hofmann und Landrat Torsten Warnecke im Kreise der Zusteller bei der offiziellen Einweihung des Zustellstützpunktes. © Kai A. Struthoff

Mit einer kleinen Feierstunde im Beisein aller rund 80 Mitarbeiter ist jetzt auch ganz offiziell der neue Zustellstützpunkt der Post in der Konrad- Zuse-Straße in Bad Hersfeld eröffnet worden.

Bad Hersfeld – Tatsächlich werden von dort aus bereits seit März täglich rund 28 000 Post und 4000 Paketsendungen täglich von knapp 50 Zustellerinnen und Zustellern an die Haushalte in Bad Hersfeld, Friedewald, Hauneck, Ludwigsau, Neuenstein, Niederaula und Schenklengsfeld verteilt.

Rund sechs Millionen Euro hat das neue, rund 2000 Quadratmeter große Gebäude gekostet, das von dem Bad Hersfelder Architekturbüro Dietz im Auftrag des Bauherren Joseph Zamberk konzipiert wurde. Die Post hat einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen. Der Neubau löst das alte Postgebäude in der Bad Hersfelder Hainstraße ab.

Helle Räume, kurze Wege: Der neue Zustellstützpunkt bietet moderne Arbeitsplätze. © Kai A. Struthoff

Der neue Zustellstützpunkt gehört zur Niederlassung Kassel, die eine der größten von bundesweit 40 Niederlassungen ist und mit ihren insgesamt 4800 Mitarbeitern Nordhessen, Teile von Südniedersachsen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen betreut, berichtete Niederlassungsleiter Dirk Merz bei der Eröffnung.

„Wir sind ein Teil der wichtigen Infrastruktur des Landes“, betonte Merz die wichtige Rolle der Post. Zugleich biete das Unternehmen flächendeckend tarifgebundene Arbeitsplätze. „Deshalb finden wir es unfair, wenn wir in der öffentlichen Diskussion um die Zustellbranche mit anderen in einen Topf geworfen werden“, sagte Merz. Zugleich betonte er, dass der neue Zustellstützpunkt für die Mitarbeiter deutlich bessere Arbeitsbedingungen biete, durch die ebenerdige Bauweise und kürzere Wege.

Die Post wird elektrisch: 59 Ladeplätze (die schwarzen Kästen) stehen für den Fuhrpark zur Verfügung. © Kai A. Struthoff

Wichtig sei auch, dass die Post voll auf Elektromobiliät setze. Jede vierte der rund 30 000 Kfz-Ladesäulen in Deutschland werde von der Post betrieben. Der neue Zustellstützpunkt verfüge über 59 Ladesäulen. „Unser Ziel ist es auch hier, den kompletten Fuhrpark mit E-Fahrzeugen auszustatten“, sagte Merz.

Bürgermeisterin Anke Hofmann bezeichnete den Neubau als „klares Bekenntnis der Post zum Standort Bad Hersfeld“, ein Signal, über das sie sich freue. Der Umzug von der Hainstraße ins Gewerbegebiet an der Konrad Zuse Straße eröffne der Stadt zudem die Möglichkeit, im Innenbereich den Einzelhandel weiterzuentwickeln.

Betriebsleiter Abduhl Hai Bilgic erläutert den Ehrengästen die Arbeitsabläufe. © Kai A. Struthoff

Landrat Torsten Warnecke, der natürlich die obligatorische Stracke in der Jacke dabei hatte, begrüßte die „liebe Postfamilie“ im neuen Zustellstützpunkt. Als Sozialdemokrat sei ihm die Tarifbindung des Unternehmens besonders wichtig. Warnecke würdigte die Aufgabe der Post, gerade auch im ländlichen Raum. „Gerade für viele ältere Menschen ist die Post nicht nur ein Dienstleister, sondern auch das Tor zu Welt“, eben weil sie die Verbindung zu lieben Menschen in anderen Regionen ermögliche. „Deshalb ist es auch wichtig, dass in allen Gemeinden weiterhin die Post täglich zugestellt wird“, sagte er mit Blick auf die immer wieder aufkommenden Beschwerden über mangelhafte Post-Zustellung. „Die letzte Meile ist die entscheidende“, rief er den Zustellern zu. (Kai A. Struthoff)