Neues Leitungs-Duo für den Klinikum-Pflegedienst

Von: Daniel Göbel

Neues Leitungsteam für die Häusliche Pflege: Jan-Eric Nissen und Sammy Kißner. © Klinikum Bad Hersfeld/nh

Mit Sammy Kißner und Jan-Eric Nissen hat der mobile Pflegedienst des Klinikums Bad Hersfeld ein neues Leitungsteam. In der Kreisstadt versorgt das 25-köpfige Team aktuell etwa 80 pflegebedürftige Menschen zu Hause.

Bad Hersfeld – Nissen (30) arbeitet bereits seit August 2022 als Pflegedienstleiter der Häuslichen Krankenpflege für das Klinikum. Der examinierte Altenpfleger und Fachwirt im Gesundheitswesen aus Witzenhausen hat gut zehn Jahre Berufserfahrung in der Ambulanten Pflege. „Die Verzahnung zwischen stationärer, ambulanter und häuslicher Versorgung ist hier sehr ausgeprägt. Dies hat mich angesprochen, mitwirken zu wollen und mich einzubringen, um die Versorgung der Patienten mitzugestalten.“ Nissen ist verheiratet und Vater eines Sohnes. Zu den Hobbys des Schenklengsfelders gehören unter anderem Radfahren, Reisen und zur Entspannung das Lesen.

Seine Stellvertreterin Sammy Kißner (34) ist seit mehr als zehn Jahren examinierte Altenpflegerin und seit 2021 im Team. Ihre ersten Sporen in der häuslichen Versorgung hat Kißner in einem mobilen Pflegedienst im Landkreis erworben. Hinzu kamen die Weiterbildungen als Pflegedienstleitung und Wundexpertin. „Zu meinen Stärken zähle ich Offenheit, Kreativität und Durchsetzungsvermögen. Alles Dinge, die ich in meiner jetzigen Funktion perfekt einsetzen kann. Hier ist kein Tag wie der andere und die täglichen Herausforderungen werden nicht geringer.“ Gemeinsam mit ihrem Ehemann und zwei schulpflichtigen Kindern wohnt sie in Mecklar. In ihrer Freizeit widmet sie sich dem Nähen.

Seine ersten Schritte beschreibt das neue Leitungsteam als Wechsel aus Entdecken und Strukturieren. „Wir haben uns zunächst ein Bild aus vielen verschiedenen Einzelperspektiven heraus verschaffen müssen“, so Nissen. Hinzu kommen die Herausforderungen, die der Fachkräftemangel auch im ambulanten Rahmen mit sich bringe.