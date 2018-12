20 Fälle allein am Montag: Polizei warnt vor falschen Beamten am Telefon

Dreiste Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen aus – diese Masche greift im Landkreis Hersfeld-Rotenburg zurzeit erneut um sich.

Dabei lassen sie die Rufnummer örtlicher Polizeidienststellen, des BKA oder die 110 mit einer Ortsvorwahl im Telefondisplay erscheinen. Am Montag meldeten sich über 20 ältere Menschen aus Bad Hersfeld bei der Polizei, die Anrufe von falschen Polizeibeamten erhalten hatten. Die Täter nutzten Namen von real existierenden Amtspersonen, um ihre Geschichte noch glaubwürdiger erscheinen zu lassen. Die Betrüger rufen häufig bei älteren Menschen an und manipulieren ihre Opfer in stundenlangen Telefonaten. In allen Fällen fordern die Täter die Opfer massiv auf, Wertgegenstände und Bargeld zum eigenen Schutz an einen „Kollegen“ zu übergeben.

Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, solle das Opfer mit niemandem über den Vorfall reden. Mit geschickter Gesprächsführung bringen die Täter die Opfer dazu, ihr gesamtes Barvermögen und mitunter sogar den Inhalt von Bankschließfächern nach Hause zu holen, um es anschließend an einen vermeintlichen Polizeibeamten zu übergeben.

Die Täter agieren häufig aus „Callcentern“ im Ausland. Sie nutzen das sogenannte „Call-ID-Spoofing“. Dies ermöglicht die Anzeige einer frei wählbaren Telefonnummer im Display des Angerufenen mittels Internettelefonie. Die wahre Herkunft des Anrufes wird nicht nur verschleiert, es entsteht der Eindruck, der Anruf stamme tatsächlich von der Polizei. Bei einem Anruf der echten Polizei erscheint jedoch niemals die Rufnummer 110 im Telefondisplay. Viele der Angerufenen reagieren richtig auf den Telefonterror, legen auf und rufen unter 110 die Polizei an. Trotzdem gelingt es den Tätern in Einzelfällen immer wieder, Menschen derart unter Druck zu setzen, dass sie den Anweisungen folgen.

Telefonbetrüger: Das rät die Polizei

Allen, die einen solchen Anruf erhalten, empfiehlt die Polizei:

• Lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie auf, rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde über die Rufnummer 110 an und schildern Sie den Sachverhalt. • Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. • Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. • Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. • Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.

Wer Opfer eines solchen Anrufes geworden ist, sollte sich in jedem Fall unverzüglich an die Polizei wenden und Anzeige erstatten.

Rubriklistenbild: © dpa