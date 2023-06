Premieren-Pech, Psychologie, Karrieresprung

Teilen

Hartmut Wenzel © Ludger Konopka

Philipp Stuckhardt, erfolgreicher Läufer aus dem Bad Hersfelder Stadtteil Kohlhausen, wird seine erste Berglauf-Weltmeisterschaft so schnell nicht vergessen.

Bad Hersfeld - Seine Zeiten bei der WM in Innsbruck und im Stubaital waren nicht das, was er sich erhofft hatte – im Gegenteil. Für den Kohlhäuser wurde der Traum vom guten Abschneiden zum Albtraum. Zunächst schob er sein erstes schwaches Ergebnis über die 7,5-Kilometerdistanz auf die Aufregung. Schließlich war es seine Premiere bei einer Weltmeisterschaft.

Erst im Laufe dieser Woche stellte er fest, warum er seine tatsächliche Leistung nicht abrufen konnte. Ein Teststreifen mit zwei Strichen bestätigte einen ersten Verdacht. Er hatte sich eine Corona-Infektion eingefangen, weitere Mitglieder aus der Berglauf-Nationalmannschaft scheinen ebenfalls betroffen. Der Infekt sei bislang so schlimm nicht, sagt er. In spätestens 14 Tagen will er wieder ins Training einsteigen. Nichtsdestotrotz kommt die Krankheit zum ungünstigen Zeitpunkt. Stuckhardt muss einen Trainingsrückstand aufholen – ausgerechnet während der Saison – kein leichtes Unterfangen.

Einen Albtraum erlebte der SV Wölf auch in der Relegationsrunde zur Fußball-Kreisoberliga. Schließlich galt der A-Ligist schon ein bisschen als Geheimfavorit, schon allein wegen der 33 Tore von Spielertrainer Marko Madzar. Der Stürmer wurde allerdings in den Entscheidungsspielen seinem Ruf nicht gerecht, ebenso seine Mitspieler. Warum die Wölfer gleich mehrfach vor dem fast leeren Tor scheiterten, können vielleicht nur Psychologen erklären. Spielen da Versagensängste eine Rolle? Trotzdem geht diese Runde, die erste nach der Corona-Zeit, in die Geschichte des Fußballs in dieser Region ein. Schon allein wegen der Zuschauerzahlen. Die Wölfer sprachen am Mittwoch von fast 1000 Zuschauern in der Ringberg-Arena. Es war nicht die einzige Veranstaltung dieser Größenordnung, die Wölf schon fast aus der Hüfte stemmte. Schließlich zog im vergangenen Jahr auch das Traditionsteam der Frankfurter Eintracht ähnlich viele Fans in den Eiterfelder Ortsteil. Auch wenn die sportliche Leistung durch den nur knappen Sieg gegen Rotenburg nicht zufriedenstellend war – der Verein ist gut aufgestellt und hat im organisatorischen Bereich gezeigt, dass er mehr als mithalten kann.

Für Max Lesser, Sohn des ehemaligen Fuldaer Trainers und Ex-DDR-Nationalspielers Henry Lesser, wurde dieser Tage ebenfalls ein Traum wahr. Ihn zieht es im Fußball auf die internationale Bühne. Ausgerechnet Ajax Amsterdam hat bei dem 28-jährigen Trainer, der auch hier in der Region durch seine Arbeit beim Jugendförderverein Viktoria Fulda bekannt ist, angeklingelt und ihn als Chefanalysten vom VfB Stuttgart losgeeist.

Die Kontakte dürfte Sven Mislintat hergestellt haben, früher VfB-Sportdirektor, heute bei Ajax. Der Schritt dürfte ein Karrieresprung für den Fuldaer bedeuten. Schließlich will Ajax nach einer verkorksten Saison wieder zurück in die Spitze. (Hartmut Wenzel)

Angenehmes Wochenende