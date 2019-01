Prognose für 2019: Weniger Arbeitslose

Hersfeld-Rotenburg. Aus Sicht der Arbeitsagentur war 2018 ein gutes Jahr. 2019 werde sich dieser Trend fortsetzen, prognostiziert Waldemar Dombrowski, Leiter der Arbeitsagentur.

Die Arbeitslosenzahlen

Im Jahresdurchschnitt 2018 waren laut Dombrowski im Kreis Hersfeld-Rotenburg 2562 Menschen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 4,0 Prozentpunkten. Im Jahr davor vermeldete die Arbeitsagentur noch durchschnittlich 2811 Arbeitslose (4,4 Prozent).

+ Waldemar DombrowskiLeiter der Arbeitsagentur

Dombrowski sprach am Donnerstag bei der Jahresbilanzpressekonferenz der Arbeitsagentur in Burghaun von einem „sehr starken Rückgang“ der Arbeitslosenzahlen, den im Vorjahr so niemand erwartet habe – und zwar in nahezu allen Personen- und Altersgruppen. „Lediglich bei den Schwerbehinderten haben wir einen Anstieg zu vermelden.“

Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass es neben offiziell arbeitslos gemeldeten Menschen auch andere gibt, die keiner geregelten Arbeit nachgehen. Die Arbeitsagentur spricht dann von „Unterbeschäftigung“. Dazu zählen – neben den regulär Arbeitslosen – auch jene Menschen, die an sogenannten arbeitsmarktpolitischen Eignungsfeststellungs- sowie Trainingsmaßnahmen teilnehmen sowie krank gemeldete Arbeitslose.

Unterbeschäftigt waren 2018 in Hersfeld-Rotenburg demnach insgesamt 3333 Menschen (Vorjahr: 3438, minus 3,1 Prozent).

Die offenen Stellen

Größer geworden ist die Anzahl der offenen Stellen im Landkreis. Laut Arbeitsagentur waren im vergangenen Jahr durchschnittlich 1334 Stellen unbesetzt. 2017 waren es noch 1220 (plus 9,3 Prozent). „Der Anstieg ist vor allem auf zusätzliche Stellen in der Alten- und Krankenpflege zurückzuführen“, erklärte Dombrowski.

Viele offene Stellen gebe es zudem in der Logistik, in der Baubranche und in der Gastronomie. „Gerade mit Blick auf den Hessentag in Bad Hersfeld wird es spannend sein, wie sich die Stellensituation in der Gastronomie entwickelt.“ Im vergangenen Jahr gingen durchschnittlich 81 Tage ins Land, bevor ein freier Arbeitsplatz im Kreis besetzt wurde. Zum Vergleich: Wer sich arbeitslos (ohne Hartz 4) meldete, behielt diesen Status durchschnittlich 101 Tage.

Der Fachkräftemangel

Das größte Problem auf dem Arbeitsmarkt im Kreis sei nach wie vor der Fachkräftemangel, sagt Dombrowski. „Es wird für Unternehmen immer schwerer, gut ausgebildetes Personal zu finden.“ Er mahnt deshalb: „Wir müssen aufpassen, dass wir die jungen Menschen, die hier leben, halten.“ Das gehe nur mit guten Arbeitsbedingungen und wettbewerbsfähigen Gehältern. „Andere Regionen, etwa in den neuen Bundesländern, holen auf.“

Die Lohnlücke

Mit mehr als 19 Prozent ist der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern in Hersfeld-Rotenburg frappierend hoch. Während Frauen im Kreis im Schnitt 2457 Euro brutto pro Monat mit nach Hause nehmen, bekommen Männer 3043 Euro. „Die Lücke ist zu groß“, sagte Dombrowski. Deutschlandweit und im Hessenschnitt liegt die auch „Gender Pay Gap“ genannte Lohnlücke bei rund 13 Prozent.

+ Frank KamolzBereichsleiter, Arbeitsagentur

Ein Grund für die Lücke sei, dass noch viele Frauen in Teilzeit beschäftigt seien. Er appelliert deshalb an die Arbeitgeber, „auch Teilzeitkräfte verstärkt weiterzuentwickeln“. Einen anderen Grund nannte Frank Kamolz, Bereichsleiter der Arbeitsagentur in Bad Hersfeld: „Der größte Arbeitgeber im Landkreis ist nach wie vor die Kaliproduktion, in der zu 90 Prozent Männer arbeiten. Und die werden gut bezahlt.“

Der Ausblick

Für 2019 rechnet Dombrowski mit einer weiteren Abnahme der Arbeitslosigkeit, allerdings werde diese moderater ausfallen als 2018.

„Große Sorgen bereiten uns der drohende harte Brexit, der Fachkräftemangel und der zunehmende internationale Protektionismus“, sagt Dombrowski. Den Risiken stünden jedoch auch Chancen gegenüber: „Die Konjunktur wird voraussichtlich weiter wachsen, die Verbraucherstimmung ist positiv und die Finanzierungsbedingungen für Investitionen sind nach wie vor günstig.“

2018 waren im gesamten Agenturbezirk – also in den Kreisen Hersfeld-Rotenburg und Fulda – knapp 142 000 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. „Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr die 145 000er-Marke knacken.“