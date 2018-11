Radfahrer aus Rotenburg bei Unfall in Bad Hersfeld schwer verletzt

Bad Hersfeld. Ein 20-jähriger Radfahrer aus Rotenburg ist am Montag bei der Kollision mit einem Auto in Bad Hersfeld schwer verletzt worden.

Er war gegen 15.40 Uhr auf dem Radweg vom Europakreisel kommend in Richtung Bad Hersfeld unterwegs. In Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 62 in Richtung Asbach musste er die Fahrbahn auf einem Radweg mit zusätzlichem Fußgängerüberweg überqueren. Eine 58-jährige Autofahrerin aus Niederaula war zeitgleich auf der Berliner Straße unterwegs und wollte nach rechts auf die B 62 in Richtung Asbach abbiegen. Dabei übersah sie den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radler nach Angaben der Polizei eine Kopfplatzwunde und ein Schädelhirntrauma erlitt, da er keinen Schutzhelm trug. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 2100 Euro an.

Hinweise: Polizei in Bad Hersfeld, Telefon 0 66 21/93 20, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de – Onlinewache

