Rauch im Kaufhaus Adler in Bad Hersfeld: Motor der Rolltreppe durchgebrannt

Einsatz in der Breitenstraße

Feuerwehreinsatz bei Adler in der Breitenstraße Bad Hersfeld.

Bad Hersfeld. Feueralarm in der Breitenstraße in Bad Hersfeld. Im Adler-Modemarkt ist gegen 9 Uhr am Mittwochmorgen der Antriebsmotor der Rolltreppe durchgebrannt, wodurch Rauch entstanden ist.