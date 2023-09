Nach Unfall: 31-Jähriger wegen Drogen im Auto verurteilt

Von: Mario Reymond

Vor dem Amtsgericht in Bad Hersfeld musste sich ein 21-Jähriger wegen des Einlösens gefälschter Rezepte verantworten. © Carolin Eberth

Weil er am Hattenbacher Dreieck einen Unfall gebaut hatte und danach Drogen in seinem Auto entdeckt wurden, musste sich ein 31-jähriger Thüringer in Bad Hersfeld vor Gericht verantworten.

Bad Hersfeld – Drei Jahre lang muss sich ein 31 Jahre alter Mann aus dem thüringischen Gräfenroda bewähren. Während dieser Zeit sollte er nicht noch einmal straffällig werden, da ihm sonst ein Aufenthalt im Gefängnis droht.

Weil er am 2. Juni 2022 um 7 Uhr auf der A 5 in Höhe des Hattenbacher Dreiecks mit seinem BMW-Kombi einen Unfall gebaut hatte und Polizeibeamte bei der Unfallaufnahme Marihuana und Methamphetamin in nicht geringer Menge im Auto entdeckt hatten, musste sich der Thüringer nun vor dem Schöffengericht in Bad Hersfeld verantworten.

Obwohl fast vier Stunden nach dem Unfall dem Mann bei einer Blutentnahme auch der Konsum von Cannabis und Methamphetamin nachgewiesen worden war, ließen die beiden Schöffen und auch Richterin Christina Dern bei der Strafzumessung den Anklagepunkt einer „Trunkenheitsfahrt“ außer Acht. Zumal Zweifel daran bestanden, dass der Drogenkonsum für den Alleinunfall hätte mitverantwortlich gewesen sein können. So hatte ein als Zeuge geladener Polizeibeamter den Angeklagten während der Unfallaufnahme als ruhig und wenig auffällig beschrieben. Seine glasigen Augen hätten auch von der Tatsache herrühren können, dass er einfach übermüdet gewesen sei.

Der 31-Jährige war seinerzeit mit dem Auto unterwegs zu einer Montagebaustelle. Dafür sei er gegen 4 Uhr aufgestanden und losgefahren. Kurz vor Fahrtantritt habe er Methamphetamin konsumiert, was sich aber eher aufputschend auf den Körper hätte auswirken müssen. Dennoch fing sich der 31-Jährige vor dem Schöffengericht eine Freiheitsstrafe von einem Jahr ein. In das Urteil hatte Richterin Dern eine Verurteilung des Amtsgerichts Arnstadt mit einfließen lassen. Dort war der Mann zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden, da er am 25. Dezember 2022 auf der A 71 zwischen Ilmenau und Schweinfurt eine Autofahrerin ausgebremst, bedroht und genötigt hatte. Den Führerschein hatte er da schon nicht mehr. Der war ihm bereits nach dem Unfall am Hattenbacher Dreieck entzogen worden. Die Fahrerlaubnis kann er frühestens nach 18 Monaten wiedererlangen.

Weitere Auflagen für den 31-Jährigen: 1000 Euro muss er in zehn Raten zu 100 Euro an den Bund gegen Drogen und Alkohol im Straßenverkehr überweisen. Zudem muss er binnen eines Jahres sechs Beratungsgespräche bei der Drogen- und Suchtberatung führen.

Den Job sichern – auf Drogen verzichten

Vor Gericht räumte der 31 Jahre alte Angeklagte ein, etwa zwei Jahre lang Cannabis und Methamphetamin konsumiert zu haben. Auch Schmerzmittel (Ibuprofen und Tilidin) habe er wegen Spätfolgen nach einer Verletzung beim Fußball immer wieder eingenommen. Seit zwei Wochen habe er jedoch keinerlei Drogen mehr genommen, da er seinen Job als Schweißer nicht aufs Spiel setzen möchte. Auch wolle er natürlich seine Fahrerlaubnis wiedererlangen. (Mario Reymond)