Rechtsanwalt über Mobbing im Berufsleben: „Moral ist nicht einfach ausschaltbar“

© Mario Reymond

Frank Herrig-Jansen (55) ist vor 25 Jahren zur Rechtsanwaltschaft zugelassen worden. Wir haben mit ihm über Strafrecht, Arbeitsrecht und wer im Beruf meist zuerst mobbt gesprochen.

Hersfeld-Rotenburg – Seit 8. September 1998 ist die Anwaltskanzlei Göb & Jansen in Bad Hersfeld als Gesellschaft bürgerlichen Rechts eingetragen. Über das vergangene Vierteljahrhundert und seine anwaltlichen Tätigkeitsfelder seither haben wird mit Frank Jansen gesprochen.

Sie waren einst im Strafrecht tätig. Was waren denn da die für Sie interessantesten Fälle?

Der bekannteste Fall, mit dem wir dann auch in Frankfurt vor dem Landgericht waren, war sicherlich der Fall Weimar. Da habe ich den Nebenkläger, also den Reinhard Weimar, vertreten. Ansonsten war es vor dem Landgericht Fulda ein Fall, bei dem es um Menschenhandel ging. Sehr viel Spaß hat mir immer auch das Jugendstrafrecht gemacht, weil man da die Jugendlichen noch auf den rechten Weg bringen kann. Damals war das auch eine tolle Truppe mit der Jugendrichterin Michaela Kilian-Bock und dem Jugendgerichtshelfer Helmut Licht.

Warum haben Sie dem Strafrecht den Rücken gekehrt?

Irgendwann habe ich gemerkt, dass es Fälle gibt, bei denen ich moralische Bedenken bekomme. Als guter Strafverteidiger muss man gewisse Dinge ausblenden können. Es gab aber Fälle, wo ich Schwierigkeiten hatte, die moralische Komponente auszuschalten. Mein letzter Fall war ein Großvater, der seine Enkelin mehrfach missbraucht hatte. Da war für mich klar, dass ich, wenn überhaupt nur noch White-Color-Täter vertrete – also Diebe und Betrüger.

Sie sind dann also in das Arbeitsrecht geflüchtet?

Nein, so würde ich das nicht sagen. Das wäre zu einfach. Der Übergang war auch nicht direkt ins Arbeitsrecht. Zunächst bin ich erst ins Autokauf- und Werkstattrecht gewechselt. Ich habe dann viele Jahre Sachmängelgewährleistung für Autohäuser gemacht und im Jahre 2007 mit meiner Anwaltskollegin Annett Merrath ein Buch herausgegeben: „Die Gewährleistungsansprüche beim Kauf eines neuen und gebrauchten Autos vom Kfz-Händler“.

... aber dann kam das Arbeitsrecht. Wer mobbt im Beruf eigentlich wen? Geht das meist vom Vorgesetzten zum Untergebenen, oder finden diese Dissonanzen auf einer Ebene von Mitarbeiter zu Mitarbeiter statt?

Es gibt da mehrere Bereiche. Einmal das Staffing, wo die Mitarbeiter versuchen, den Chef zu drangsalieren. Dann gibt es das klassische Mobbing, das unter Mitarbeitern stattfindet oder das Bossing, was vom Chef kommt und gegen Beschäftigte gerichtet ist. Das sind so die drei Kriterien – also die Unterscheidungen.

Bis zu welchem Punkt ist bei Mobbing eigentlich Mediation hilfreich? Und ab wann hilft nur noch der Gang vor das Arbeitsgericht?

Es gibt eine Konfliktpyramide. Je später ich anfange, Beteiligte an einen Tisch zu bekommen, umso schwieriger wird es. Wenn ich also recht früh versuche, Mediation zu machen, dann habe ich eine Chance. Wenn sich das im wahrsten Sinne des Wortes natürlich immer weiter zuspitzt, dann ist irgendwann der Grat erreicht, wo wir dann mit Gesprächen nichts mehr erreichen können. Die Situation ist dann meist so hoch eskaliert, dass nur noch der Weg zum Gericht übrig bleibt.

Hatten Sie speziell im Arbeitsrecht Fälle, die für größeres Aufsehen sorgten?

Ja, da hat es zwei ganz große Fälle nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz gegeben, die uns von heute auf morgen bundesweit bekannt gemacht haben. Das war einmal der Fall einer Versicherungsangestellten aus Wiesbaden, wo wir eine überregionale Bedeutung erhalten haben. Und weltweit haben wir dann mit einer Siemens-Managerin aus Nürnberg Aufsehen erregt, als wir diesen Prozess mit begleitet haben.

Worum ging es denn bei diesen beiden großen Verfahren nach dem Gleichbehandlungsgesetz?

Die Versicherungsangestellte hatte nach der Rückkehr aus dem Mutterschutz ein schlechteres Gebiet bekommen. Wir haben da bei der Kündigung einen Zusammenhang – auch wegen der ethnischen Herkunft – gesehen und wegen Diskriminierung geklagt. Das hat dann dazu geführt, dass sie in erster Instanz eine Entschädigung bekommen hat. Über die zweite Instanz dürfen wir nicht mehr reden. In dem Nürnberger Fall spielten viele Komponenten eine Rolle. Die Mandantin war afghanischstämmig und wurde da von Kollegen gemobbt und diskriminiert – jedenfalls aus unserer Sicht. Und das hat dann zu dem aufsehenerregenden Prozess in Nürnberg geführt.

Zur Person Rechtsanwalt Frank Herrig-Jansen ist am 24. September 1968 in Köln geboren. Nach seinem Abitur am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Köln leistete er seinen Wehrdienst ab. Im Anschluss absolvierte der Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung von 1989 bis 1995 das Studium der Rechtswissenschaften in Marburg. 1995 legte er dort sein erstes juristisches Staatsexamen ab. Das zweite 1998 in Frankfurt. Seit 2004 ist er Fachanwalt für Arbeitsrecht. Von 2011 bis 2015 folgte ein berufsbegleitendes Master-Mediationsstudium an der Fernuni Hagen. Seit 2017 ist er zertifizierter Business Trainer (ICA). Frank Herrig-Jansen lebt in Sontra und ist in zweiter Ehe verheiratet.

