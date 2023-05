Ringen um Resolution zum Wolf in Hersfeld-Rotenburg

Umweltausschuss hört Interessenvertreter

+ © Carolin Eberth Wolf in freier Wildbahn: Dieser Wolf wurde am 1. Mai nahe des Waldkappler Ortsteils Hetzerode fotografiert und gefilmt. © Carolin Eberth

Am kommenden Montag soll im Kreistag über eine Resolution abgestimmt werden, die unter anderem für den Abschuss von „Problemwölfen“ praxistauglichere Regelungen fordert.

Hersfeld-Rotenburg – Am Mittwoch tagte dazu der Umweltausschuss, um noch einmal breit gefächert Informationen einzuholen. Geladen waren Mitarbeiter vom Hessischen Wolfszentrum, Naturschutzverbände sowie Interessenvertreter von Landwirtschaft, von Weidetierhaltern und Jagdvereinen. Ein Überblick.

Wolfszentrum: Territorien sind so groß wie die Stadt Frankfurt

Vom Hessischen Wolfszentrum waren Susanne Jokisch und Laura Hollerbach geladen. Mit im Gepäck hatten sie einen Vortrag über das hessische Wolfsvorkommen und ihre Monitoringergebnisse bis Frühjahr 2022. Demnach habe es im Landkreis den ersten Wolfsnachweis im Februar 2019 gegeben, 2020 sei eine Wölfin erstmals sesshaft geworden bei Ludwigsau, 2021 konnte das erste Wolfspaar im Kreis offiziell bestätigt werden. „Mittlerweile haben wir in Hessen sechs verschiedene Wolfsterritorien: Waldkappel, Ludwigsau und Spangenberg sind drei davon“, sagte Jokisch. Laut WHZ ist ein Wolfsterritorium ungefähr so groß wie die Stadt Frankfurt. Jokisch bat darum, dass alle Hinweise zum Wolf beim Wolfszentrum gemeldet werden.

Wolfsberater: Auswirkungen auf das Ökosystem noch unklar

Dr. Wolfgang Fröhlich, Wolfsberater für das Wolfszentrum und Leiter des Naturzentrums Wildpark Knüll, erläuterte das Raubtier an sich und seinen Einfluss auf das Ökosystem. Dass ein Rudel circa aus acht Tieren besteht, die Jungtiere das Rudel kurz vor ihrem zweiten Geburtstag verlassen und sie in freier Wildbahn ungefähr sechs Jahre alt werden können, erklärte er unter anderem. „Ein Wolf frisst am Tag zwischen drei und fünf Kilogramm. Er kann aber auch auf einmal zehn Kilo Fleisch fressen.“ Zu den allgemeinen Merkmalen sei viel bekannt, die Auswirkungen des Wolfes auf das Ökosystem seien dagegen wenig erforscht. Ebenfalls abzuwarten sei laut Fröhlich das Verhalten von Wölfen auf den Menschen.

+ Vor der Entscheidung im Kreistag wurde zum Umweltausschuss eingeladen. Unser Foto zeigt Susanne Jokisch vom Wolfszentrum und Wolfsberater Dr. Wolfgang Fröhlich. © Carolin Eberth

Kreisbauernverband: Keine friedliche Koexistenz zwischen Wolf und Weidetier

Anke Roß, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands Hersfeld-Rotenburg, und Jörg Schäfer, Landwirt aus Niedergude und Vorsitzender des Kreisbauernverbandes, betonten, dass es aus ihrer Sicht keine friedliche Koexistenz zwischen Wolf und Weidetieren geben kann. Rissmeldungen allein aus den vergangenen zwei Wochen würden dies bestätigen: zehn tote Puten in Licherode, ein gefressenes Kuh-Kalb in Iba und neun gerissene Schafe in Waldkappel. Noch ist die Untersuchung der DNA-Proben allerdings nicht abgeschlossen. „Im Fall der Puten bei Licherode wurden erst gar keine DNA-Proben entnommen“, kritisierte Schäfer. „Der günstige Erhaltungszustand der Wölfe ist längst erreicht. Wenn wir nicht bald handeln, dann wird es immer weniger Landwirte und Weidetierhalter geben.“ Schäfer schlug zudem vor, dass auch Landwirte beim Monitoring mithelfen könnten, indem sie Proben entnehmen.

Naturschutzbund schlägt praxisorientiertes Beratungszentrum vor

Die Interessen des Naturschutzbundes (Nabu) Hersfeld-Rotenburg präsentierte der stellvertretende Vorsitzende, Dieter Gothe, der auch Vorstandsmitglied im Landschaftspflegeverband ist. „Ich denke, wenn überall ein ausreichender Schutz vorhanden ist, dann wird sich ein Wolf – der sich hier niedergelassen hat – daran gewöhnt haben, dass hier nichts zu holen ist.“ Denn schlechte Erfahrungen des Wolfes am Zaun würden das Risiko von Rissen minimieren. Es sei wichtig, viele Erkenntnisse zum Wolf zu sammeln und zu diskutieren. „Jede Erfahrung ist wichtig, auch wenn sie negativ für den Naturschutz oder auch für die Landwirtschaft ist.“ Gothe empfahl, dass ein praxisorientiertes Wolfsberatungszentrum im Landwirtschaftszentrum Eichhof in Bad Hersfeld errichtet wird, das den Weidetierhaltern zur Seite stehen soll.

Kreisjagdverein: Reißen uns nicht darum, Wölfe zu jagen

Vom Kreisjagdverein Hersfeld kamen Sebastian Leubecher und Nicole Apel zu Wort. „Wir sind nicht gegen den Wolf, wie Jägern oft vorgeworfen wird, sondern für einen vernünftigen Umgang mit dem Tier“, sagte Leubecher. Als Beispiel, wie andere Länder mit dem Raubtier umgehen, nannte er Schweden, wo bereits Wolfsabschüsse freigegeben wurden: „In Schweden leben circa 460 Wölfe, in Deutschland sind es mittlerweile rund 3000 Stück“, so die Aussage des Jägers. Ganz Skandinavien habe weniger Wölfe als allein Brandenburg. „Dabei sind wir viel dichter besiedelt.“ Dies zeige, dass auch in Deutschland über Abschüsse nachgedacht werden müsse. „Das heißt nicht, dass wir uns darum reißen, Wölfe zu jagen.“ Denn einige Abschussgegner seien so von ihrem Standpunkt überzeugt, dass Jäger angesägte Hochsitzleitern fürchten müssten. Auch aus Tierschutzgründen müsse ein Abschuss möglich sein, weil sonst weder kranke noch verletzte Wölfe erlöst werden dürften. (Carolin Eberth)

Die Sitzung des Kreistags findet am Montag, 15. Mai 2023, ab 14.30 Uhr, im Landratsamt in Bad Hersfeld statt.