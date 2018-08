Rock ’n’ Roll im Rollstuhl: Behindertentag in der Bad Hersfelder Fußgängerzone

Der Behindertentag in Bad Hersfeld ist immer auch ein Publikumsmagnet: Unser Archivfoto entstand im vergangenen Jahr auf dem Linggplatz beim Auftritt der Rodgau Monotones.

Bad Hersfeld. Mit Livemusik, Infoständen und Mitmachaktionen findet am 11. August der Deutsche Behindertentag in der Fußgängerzone in Bad Hersfeld statt.

Bad Hersfeld. Fröhlich und unkompliziert miteinander leben – wie das funktioniert wird erneut beim 12. Deutschen Behindertentag am 11. August in Bad Hersfeld deutlich. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr das Thema „Mobilsein“ mit vielen verschiedene Informationen und Selbsterfahrungsmöglichkeiten.

Der Behindertentag in Bad Hersfeld ist auch immer ein Tag voller Informationen, Spaß und Unterhaltung. Ein abwechslungsreiches Programm auf und vor der Bühne auf dem Linggplatz lässt auch diesen Behindertentag zu einem besonderen Ereignis werden.

Rock ohne Kompromisse gibt es ab 14 Uhr von den RoxxBusters auf der Bühne am Linggplatz. Die fünf Profimusiker haben sich der Musik der 70er und 80er Jahre verschrieben und interpretieren alles, was in dieser Zeit die Musikwelt bewegt und sie bis heute geprägt hat.

Mit Rock, Pop und Jazz unterhalten die Bands Glasklar Instereo (11.10 Uhr) und Stereo Coffee (16 Uhr) das Publikum, das bereits im letzten Jahr von deren Auftritten begeistert war.

Zum Bühnenprogramm gehört auch der Auftritt von Matthias Baselmann (13 Uhr), der unplugged und nur mit Gitarre Rock, Pop Country und Folk zum Besten gibt.

Der Alltag ist schwierig ohne zwei gesunde Beine

Auftritte von Tanzgruppen, Kinderanimation und Mitmachaktionen werden am 11. August das traditionelle Behindertentagsmotto „Miteinander leben – voneinander lernen“ umsetzen. Die zahlreichen Stände am Marktplatz und in der Fußgängerzone bieten viele Informationen und laden ein zu Gesprächen mit Betroffenen, Angehörigen, Selbsthilfegruppen und Industrieausstellern.

Im Mittelpunkt des Behindertentages steht diesmal das Thema Mobilität. Wie schwierig es ist, den Alltag nicht mehr auf zwei gesunden Beinen bewältigen zu können, erfahren die Besucher an verschiedenen Stationen. Auf dem Linggplatz werden für Selbstversuche zum Beispiel ein Parcours für Rollatoren und Elektro-Rollstühle aufgebaut, in der City Galerie können Besucher testen, wie man mit manuellen Rollstühlen Hindernisse umfährt.

Veranstaltet wird der 12. Deutsche Behindertentag erneut vom Klinikum Bad Hersfeld. Er soll auf Mitmenschen aufmerksam machen, die in ihrem Alltag mit Berührungsängsten, Ablehnung, Befremden und Distanz konfrontiert werden.

"Man spürt jedes Jahr das Miteinander"

Zwölf Jahre Deutscher Behindertentag heißt auch, zwölf Jahre lang Barrieren abbauen und voneinander lernen. Organisator und Leiter des Frühförderzentrums, Manfred Wiedemann, freut sich, dass der Behindertentag als feste Veranstaltung im Bewusstsein der Bad Hersfelder und auswärtigen Gästen verankert ist.

„Man spürt jedes Jahr das Miteinander“. Strukturen seien gewachsen, Kontakte und Verknüpfungen bei den Teilnehmergruppen entstanden. „Wenn Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam Spaß haben, ist das Motto umgesetzt und der Tag gelungen“, betont Manfred Wiedemann.

Von Birgit Kimpel