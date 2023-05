Schmuck im Wert von 1000 Euro aus Juweliergeschäft in Bad Hersfeld erbeutet

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Halsschmuck im Wert von rund 1000 Euro hat Gaunerpaar am Dienstag in einem Juweliergeschäft an der Oberen Frauenstraße in Bad Hersfeld erbeutet.

Laut Mitteilung der Polizei lenkten der Mann und die Frau dazu zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr eine Verkäuferin geschickt ab. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1 ist männlich, circa 1,65 Meter groß, hat dunkle Haare, dunkle Augen, einen schaukelnden Gang und ein osteuropäisches Erscheinungsbild.

Täterin 2 ist weiblich, circa 1,70 Meter groß, hat eine kräftige Statur, dunkle, zu einem zum Pferdeschwanz gebundene Haare, Goldzähne sowie ein osteuropäisches Erscheinungsbild.

Um Hinweise bittet die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/9320 oder über die Onlinewache unter polizei.hessen.de. red/jce