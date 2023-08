Schüsse in Bad Hersfeld: Zwei Jugendliche wurden festgenommen

Blaulicht

Zwei Jugendliche (16 und 17 Jahre alt) aus Bad Hersfeld sind festgenommen worden, weil sie auf Wohnhäuser im Zellersgrund geschossen haben sollen.

Bad Hersfeld – Weil sie mehrere Schüsse auf Wohnhäuser im Bad Hersfelder Zellersgrund abgegeben haben sollen, sind zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren von der Kriminalpolizei bereits am vergangenen Freitag festgenommen worden. Das teilte die Polizei gestern mit.

Zwischen dem 23. und 25. Juli hatten mehrere Anwohnerinnen und Anwohner Beschädigungen an ihren Fenstern und Rollläden gemeldet, bei denen es sich augenscheinlich um Schusslöcher handeln könne. Bei einer Anzeigenaufnahme am 24. Juli bestätigte sich dieser Verdacht, als in Richtung eines Fenster geschossen wurde, an welchem sich gerade ein Polizist aufhielt. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.



Polizei durchsucht Wohnräume und findet Waffen und Betäubungsmittel

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen gelang es der Kriminalpolizei, den Tatverdächtigen im Alter von 17 Jahren zu ermitteln. Vor dem Hintergrund des Verdachts der Sachbeschädigung, der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz, erließ das Amtsgericht in Fulda einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des 17-Jährigen.

Dort fanden die Ermittler eine Schreckschusspistole, eine CO²-Pistole, mehrere dazugehörige Geschosse sowie geringe Mengen von Betäubungsmitteln und stellten diese sicher. Zudem ergaben sich bei den polizeilichen Maßnahmen Erkenntnisse hinsichtlich der Tatbeteiligung des zweiten 16-jährigen Tatverdächtigen.



Die Hintergründe der Tat sind noch unklar und Gegenstand der weiteren polizei- und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Die beiden Tatverdächtigen Bad Hersfelder wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Sie müssen sich wegen verschiedenster Delikte verantworten. (red/tek)