Schwimmkurse sind gefragt: Teils lange Wartelisten für Kinder im Landkreis

Von: Marius Gogolla

Viele Kinder im Kreis können nicht schwimmen und holen jetzt Schwimmkurse nach. Deshalb besteht im Kreis Hersfeld-Rotenburg eine hohe Nachfrage.

Hersfeld-Rotenburg – Das teilen die Verantwortlichen der Schwimmbäder und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit. Als Grund nennen sie unter anderem den Ausfall der Schwimmkurse während der Corona-Pandemie.

Auch in Bad Hersfeld bestehe laut Jerome Sauer, Verantwortlicher der DLRG für die Nichtschwimmerkurse, eine hohe Nachfrage. „Auf der Warteliste stehen über 100 Kinder“, sagt Sauer. „Zudem können immer mehr Kinder nicht schwimmen. Diesen Trend gibt es leider seit mehreren Jahren. Motorik und Auffassungsgabe haben sich durch die multimedialen Einflüsse verändert.“ Die Corona-Pandemie habe die Situation noch verschärft.

„Weil die Schwimmbäder während Corona geschlossen waren, sind die Schwimmkurse voll belegt“, sagt Uwe Jakob, erster Vorsitzender der DLRG Rotenburg und Lehrscheininhaber für Schwimmkurse. „Allerdings ist die Nachfrage schon seit 2018 gestiegen.“ Die DLRG Rotenburg bietet zweimal im Jahr Schwimmkurse für je 12 Kinder an. Diese finden zweimal pro Woche statt. Mehr Kurse seien aufgrund der Berufstätigkeit der Ausbilderinnen und Ausbilder nicht möglich, so Jakob. Die Nachfrage nach Kursangeboten sei weitaus höher als die zu vergebenden Plätze. „Wir haben keine Warteliste, aber wenn wir eine hätten, würden darauf mehr als 50 Kinder stehen“, sagt Jakob.

Im Fritz-Kunze-Bad in Heringen sind die Schwimmkurse ebenfalls voll besetzt, wie Jan Reichhardt von der Fachabteilung Bäderbetriebe der Stadt Heringen mitteilt. „Ab der Anmeldung beträgt die durchschnittliche Wartezeit bis zum Kurs etwa drei Monate“, sagt Reichhardt. „Das halte ich für eine normale und vertretbare Wartezeit.“ Im Fritz Kunze-Bad bieten zwei Schwimmlehrerinnen und die DLRG Heringen Schwimmkurse für Kinder an. Gefährlich werde es für Nichtschwimmer bei Wasserkontakt, selbst kleine Gartenteiche oder Pools könnten so zur Todesfalle werden.

Zahl der Nichtschwimmer steigt

Laut einer von der DLRG in Auftrag gegebenen aktuellen Forsa-Umfrage hat sich der Anteil der Nichtschwimmer unter den Grundschülerinnen und Grundschülern in Deutschland in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Waren es 2017 noch rund zehn Prozent der Kinder zwischen sechs und zehn Jahren, die nicht schwimmen konnten, ist der Anteil 2022 auf etwa 20 Prozent angestiegen. Gründe seien die Pandemie und der Rückgang der Schwimmbäder. (Marius Gogolla)