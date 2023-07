Siegerehrung vom Schul- und Stadtradeln 2023

Von: Daniel Blöthner

Vertreter der Grundschulen mit der prozentual höchsten Schülerbeteiligung. © Daniel Blöthner

Am Montag fand die Siegerehrung des diesjährigen Stadt- und Schulradelns 2023 statt. Im Kreistagssitzungssaal wurden Radler und Teams in verschiedenen Kategorien geehrt. 1191 aktive Radelnde nahmen diesmal teil – darunter 39 Prozent Schüler – und erreichten gemeinsam 244.495 Kilometer.

Um eine faire Auswertung bei den Schulen zu ermöglichen, wurden die Schulen nicht nach geradelten Kilometern geehrt, sondern anhand des Prozentsatzes der teilgenommenen Schüler. Die Eichendorff-Schule Cornberg motivierte 14,7 Prozent, die Astrid-Lindgren-Schule Hauneck 15 Prozent und die Kreuzbergschule in Philippsthal sogar 51 Prozent der Grundschüler. Bei den weiterführenden Schulen konnte die Gesamtschule Geistal 10 Prozent, die Blumensteinschule Wildeck 27 Prozent und die Friedrich-Fröbel-Schule Bad Hersfeld 36 Prozent motivieren. Die Leistungen der Schulen wurden von der Sparkasse finanziell honoriert. Sparkassenvorstandsmitglied Thomas Walkenhorst lobte die Aktion: „Es freut uns, dass das Schulradeln so gut gelaufen ist.“

Vertreter der weiterführenden Schulen mit der prozentual höchsten Schülerbeteiligung. Die Blumensteinschule Wildeck konnte nicht an der Ehrung teilnehmen. © Daniel Blöthner

Insgesamt waren rund 75 Radler vor Ort, um der Siegerehrung beizuwohnen. Einige trugen auch passenderweise ihre Teamkleidung und sorgten für Wiedererkennungswert. Landrat Torsten Warnecke erklärte: „Beim Radfahren geht‘s um Kilometer.“ Mit den erradelten 244.495 Kilometern von den Radlern des Landkreises Hersfeld-Rotenburg wurden theoretisch 40 Tonnen CO 2 vermieden. Mit 1 kg CO ² könnte man rund 204 Luftballons füllen, was zur Veranschaulichung von der Sparkasse auch umgesetzt wurde. Die 204 Luftballons schmückten den Kreistagssitzungssaal. Bei 40 Tonnen CO 2 wären das sogar 8.160.000 Luftballons. Zum Vergleich: Ein Pkw verbraucht auf 10 km etwa 1 bis 2 kg CO 2 .

Nils Böttge von der ivm GmbH aus Frankfurt am Main. © Daniel Blöthner

Vor den Ehrungen stellte noch Nils Böttge von der ivm GmbH aus Frankfurt am Main das Schülerradroutennetz vor. Damit sollen Schüler die beste Route zur Schule und zurück finden können und auf entsprechende Gefahrenstellen aufmerksam gemacht werden. Zudem soll es an den Gefahrenstellen sogenannte Aufmerksamkeitspunkte geben, um etwa das Absteigen zu empfehlen.

„Bewegung tut gut“, fasste Bad Hersfelds Bürgermeisterin Anke Hofmann zusammen und ihr Philippsthaler Amtskollege ergänzte „wir haben eine sehr aktive Schule (Kreuzbergschule) und sind glücklich, dass viele Radfahren.“ Auch Hohenrodas Bürgermeister Andre Stenda war vor Ort und fügte hinzu: „Ein großes Dankeschön, dass Sie alle mitgemacht haben. Sie machen das zu einem schönen Wettbewerb.“

Das nächste Stadtradeln findet vom 2. bis 22. Juni 2024 mit. Jörg Peters erklärt dazu: „Wir hoffen, wieder viele zu erreichen. Einmal durch die Wahl des Zeitraums ohne Feiertage und auch durch die frühe Ankündigung.“