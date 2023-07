Sophia Euskirchen sorgt bei Bad Hersfelder Festspielen für Geister-Spuk

Von: Daniel Göbel

Spielt in „Das kleine Gespenst“ ihre erste Rolle im Kinder- und Jugendtheaterbereich: Die aus Berlin stammende Musicaldarstellerin Sophia Euskirchen. © Daniel Göbel

Sophia Euskirchen spielt bei den Bad Hersfelder Festspielen im Kinderstück „Das kleine Gespenst“ die Hauptrolle. Sie macht damit ihre ersten Erfahrungen im Kindertheater.

Bad Hersfeld – Unterwegs zu sein und auf Zeit in einer fremden Stadt zu leben, ist für Sophia Euskirchen normal. „Es ist zwar immer etwas anstrengend, aber man gewöhnt sich daran“, sagt die 31-jährige Musicaldarstellerin, die seit ihrem Studium an der Universität der Künste in Berlin, das sie 2016 mit Diplom mit doppelter Auszeichnung abschloss, auch in der Hauptstadt lebt.

Seit Anfang Juni wohnt Sophia Euskirchen hingegen im Dachgeschoss einer Wohnung im Bad Hersfelder Stadtteil Allmershausen. In ihrer Rolle auf der Bühne in der Stiftsruine wird man die junge Frau wohl kaum wiedererkennen. Sie verkörpert das kleine Gespenst in dem gleichnamigen Kinder- und Jugendstück von Otfried Preußler aus dem Jahr 1966, welches Regisseur Oliver Urbanski in dieser Festspielsaison auf die Bühne bringt.

Viel Zeit, um sich die neue Umgebung anzuschauen, hatte Sophia Euskirchen bislang noch nicht. „Wir proben täglich, lernen Texte, hinzu kommen öffentliche Termine und Veranstaltungen. Langeweile sieht anders aus“, berichtet die 31-Jährige. Und doch hat sie in Bad Hersfeld schon Zeit gefunden für etwas, was sie nach eigenem Bekunden wohl schon seit gut 20 Jahren nicht mehr genutzt hat: „Ich war endlich mal wieder im Schwimmbad, das mir sehr gut gefällt. Hier werde ich wohl häufiger hinkommen.“

Begeisterung für Theater kam schon im Jugendalter

Die Begeisterung für die große Bühne kam bei Sophia Euskirchen schon im Jugendalter auf. „Ich wollte unbedingt an der TV-Casting-Show „Star Search“ teilnehmen, weil dort schon Kinder vorsingen durften. Mein Vater fand das allerdings nicht so toll und hat es mir nicht erlaubt“, erinnert sie sich. Als Wiedergutmachung habe ihr Vater ihr stattdessen vorgeschlagen, ihn zu einem Musical zu begleiten, das damals in ihrer Heimatstadt Bad Honnef in Nordrhein-Westfalen gastierte.

„Da war es um mich geschehen und ich wusste sofort, das will ich auch machen.“ Schauspielern, singen, tanzen – ihr sei damals noch gar nicht klar gewesen, dass es möglich ist, dies alles zusammen zu studieren. So bewarb sie sich an verschiedenen Schulen für eine Musical-Ausbildung und zog dafür schließlich nach Berlin, wo sie im Jahr 2012 ihr Studium startete.

Während der Ausbildung habe sie zunehmend feststellen müssen, dass nicht nur das Singen und Tanzen, sondern auch das Spielen verschiedener Rollen sie immer mehr erfüllte. „Ich habe während meines Musicalstudiums die Liebe zum Schauspiel entdeckt“, bringt es die 31-Jährige auf den Punkt.

Wichtig sei ihr, dass sie hinter ihren Rollen stehen könne. „Ich nehme keine Jobs ausschließlich des Geldes wegen an“, sagt die 31-Jährige, was in der Branche nicht immer einfach sei. „Da hat jeder seine eigene Panikgrenze entwickelt. Meist ist es aber so, dass sich immer etwas ergibt.“

Sophia Euskirchen hat während Pandemie in Musikvideo mitgespielt

So auch während der Corona-Pandemie: Zum Start sei sie gerade aus einem Engagement gekommen und dementsprechend im überarbeiteten Modus. „Ich habe dann bei einem Freund in einem Musikvideo mitgewirkt, allerdings auf Independent-Niveau, ohne Gagen oder Budgets. Das Video hat er dann beim Eurovision Song Contest eingereicht und so stand ich dann während der Pandemie plötzlich verkleidet als Peace-Zeichen auf der großen ESC-Bühne.“

Schon in ihrem dritten Ausbildungsjahr wurde sie an der Neuköllner Oper für die Produktion „GRIMM!“, einer Musical-Adaption Grimmscher Märchen, engagiert. Dort lernte sie auch den Regisseur Oliver Urbanski kennen, der sie für „Das kleine Gespenst“ engagierte. Für sie stand dabei außer Frage, sofort zuzusagen, da sie Urbanski künstlerisch sehr schätze – und anders herum genauso.

Vor ihrer Aufgabe hat Sophia Euskirchen großen Respekt. „Ich habe noch nie Kindertheater gespielt“, gesteht die 31-Jährige. Was sie an dem Stück reizt, sei, Kindern zu vermitteln, dass es sich lohnt, mutig zu sein. „Den Mut haben, Neues auszuprobieren und zu vergleichen, wie wertvoll das Alte ist und sich zu trauen, etwas zurückzugeben oder Neues anzunehmen.“ (Daniel Göbel)