Soziale Einrichtungen im Kreis Hersfeld-Rotenburg schlagen Alarm: Günstiger Wohnraum fehlt

Von: Daniel Göbel

Auch für Geringverdiener und Leistungsbezieher ist bezahlbarer günstiger Wohnraum laut des Pestel Instituts auch im Kreis Hersfeld-Rotenburg Mangelware. Bestätigt wird diese Analyse von der Wohnraumhilfe. © Pestel Institut/NH

Weil es immer schwieriger werde, geeigneten Wohnraum für ihre Klienten zu finden, schlagen mehrere Hilfsorganisationen und Institutionen im Kreis Hersfeld-Rotenburg Alarm.

Hersfeld-Rotenburg – Es sei zum Teil kaum bis gar nicht mehr möglich, dem Bedarf und der Nachfrage nach kleineren Wohnungen nachzukommen, sagen Vertreterinnen vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, der Wohnraumhilfe, Pro Familia und des Frauenhauses im Kreis Hersfeld-Rotenburg.

Wie Regina Lang, Leiterin der Wohnraumhilfe, berichtet, seien die Wohnungen auf dem Markt meist zu groß für Alleinstehende oder Paare ohne Kinder, aber auch der Quadratmeterpreis liege häufig über den Kosten, die vom Sozialamt übernommen würden. Das betreffe die Menschen, die die Wohnraumhilfe in Anspruch nehmen, weil sie sich in sozial schwierigen Lagen befänden. Aber auch Menschen mit geringem Einkommen, darunter auch Familien mit Kindern, seien auf die Wohnraumhilfe angewiesen, weil sie die Miete nicht mehr stemmen könnten. „Wir müssen dann schnell handeln, weil es meist akute Situationen sind, etwa Menschen, die vor einer Räumungsklage stehen oder aus der Haft entlassen werden“, erläutert Lang. Für dringende Fälle bietet die Wohnraumhilfe Übergangszimmer an, mittlerweile dauere diese Übergangszeit ein bis drei Jahre, weil die Menschen keine Wohnung fänden. Es sei äußerst frustrierend, Menschen in Notlagen vertrösten oder auf Wartelisten setzen zu müssen, sagt Lang.

Ähnlich sei die Situation im Bad Hersfelder Frauenhaus, das dauerhaft belegt sei, wie Leiterin Elena Kalb berichtet. „Das liegt vor allem daran, dass die Frauen, die bei uns Schutz suchen, heute deutlich länger bleiben müssen, weil sie keine Wohnung finden. Wir können dann wiederum keine neuen Frauen mehr aufnehmen und müssen sie weiter in der Konfliktsituation lassen.“

Das Problem sehen die Institutionen vor allem im fehlenden sozialen Wohnungsbau, der momentan kaum bis gar nicht betrieben werde, sagt Karola Günther vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. „Das Problem ist über Jahre hinweg entstanden und lässt sich nicht Ad-hoc lösen. Es muss aber ein Anfang gemacht werden. Die Kommunen müssen den sozialen Wohnungsbau wieder antreiben.“ Auch ein kreisweites Wohnraumkonzept könne hilfreich sein, ebenso ein Runder Tisch, der alle Entscheidungsträger zusammenbringt. (Daniel Göbel)