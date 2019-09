Sparkasse spendet 28 000 Euro für den guten Zweck

Geld für karitative Vereine

+ © Foto: Laura Hellwig Erhalten 28.000 Euro: Reinhard Faulstich (ganz links) übergab in der Hauptstelle der Sparkasse in Bad Hersfeld Spendenbriefe an zwölf karitative Vereine. © Foto: Laura Hellwig

Eine Spende von insgesamt 28 000 Euro nahmen am Montagabend zwölf karitative Vereine in der Hauptstelle der Sparkasse in Bad Hersfeld entgegen.