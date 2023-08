Spielplatztest: Klettern in der Bad Hersfelder Altstadt

Inspiriert von der Bad Hersfelder Altstadt: Die Optik des Spielplatzes an der Uffhäuser Straße macht die Anlage einzigartig. © Jakob Meiß

Welcher Spielplatz ist sauber, sicher und spaßig? Wir bewerten Anlagen im Kreis und verraten, wo die Tops und Flops zu finden sind. Heute: Der Spielplatz an der Uffhäuser Straße.

Bad Hersfeld – Nahe der Nordschulteiche und der Arbeitsagentur liegt der Spielplatz Uffhäuser Straße. Hier können Kinder vor allem beim Klettern viel Spaß haben. Die Anlage punktet durch ihre Nähe zu den Grünanlagen und ihrer außergewöhlichen Gestaltung in Anlehnung an die Hersfelder Altstadt.

Grundsätzlich müssen Eltern keine Bedenken haben, dass ihre Kinder hier im Dreck spielen müssen. Nur bei genauerer Betrachtung kann man einige Überreste von Zigaretten im Sand finden. An den Wänden der Häuschen und der Kletterelemente kann man zudem an manchen Stellen Graffiti entdecken. Im Großen und Ganzen ist der Spielplatz in einen sauberen Zustand. Ob die genannten Kritikpunkte den Spielspaß tatsächlich beeinträchtigen, muss jeder für sich entscheiden.

Der Spielplatz besteht aus vier Häusern, welche alle individuell zu beklettern sind. An manchen Stellen sehen einige Holzteile der Gerüste etwas abgenutzt aus, sind jedoch alle noch in einem guten Zustand. Man kann seine Kinder hier ohne große Bedenken die Nachbauten der Bad Hersfelder Altstadt erkunden lassen. Neben den Kletterelementen gibt es noch eine Schalenschaukel, die relativ neu aussieht. Zu beachten ist die nahe gelegene Uffhäuser Straße. Die Zufahrt zum Marktplatz ist oft stark befahren und der Spielplatz nicht eingezäunt.

Zentrale Lage nahe des Marktplatzes Bad Hersfeld

Der Spielplatz liegt zentral in der Bad Hersfelder Innenstadt. Der Marktplatz mit seinen zahlreichen Parkplätzen ist nur wenige Meter entfernt. Außerdem sind Parkplätze an der Vitalisstraße nutzbar. Sowohl am Marktplatz als auch an der Meisebacher Straße sind Bushaltestellen gelegen.

In puncto Barrierefreiheit landet der Spielplatz eher im Mittelfeld. Es gibt nur einen barrierefreien Eingang auf den Spielplatz, der in Sand mündet. Das Vorwärtskommen mit Kinderwagen- oder Rollstuhlreifen wird hier erschwert. Drumherum ist die Sandfläche mit Steinen eingegrenzt.

Spielplatz-Bewertung liegt im mittleren Bereich

Die Optik des Spielplatzes ist von der Bad Hersfelder Altstadt inspiriert. Hier liegt auch die Besonderheit der Anlage. In der Mitte steht sogar ein Nachbau des Lullusbrunnen. Zu erkennen sind zum Beispiel auch das Rathaus oder der Katharinenturm. Für den Spaß-Faktor sorgen die vielfältigen Kletter-Möglichkeiten, die aber eher für ältere Kinder geeignet sind.

Die vielen Klettermöglichkeiten in Kombination mit dem besonderen Design halten wir für sehr gelungen. Auch die schattige Umgebung dank der hohen Bäume eignet sich gut, um hier Zeit zu verbringen. Abzüge gibt es bei der Barrierefreiheit und den Beschmutzungen an den Spielgeräten.

Wir vergeben deswegen 3 von 5 Rutschen.

Außerdem haben wir bereits die Spielplätze in Heringen, Wippershain und im Kurpark in den Blick genommen. (Jakob Meiß)