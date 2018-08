Staatsminister Wintermeyer: Hessentag in Bad Hersfeld liegt voll im Zeitplan

Er glaubt an den Hessentag: Der Chef der Hessischen Staatskanzler Axel Wintermeyer mit dem offiziellen Logo des Hessentags nach dem Interview vorm Verlagshaus unserer Zeitung.

Bad Hersfeld. Der Hessentag in Bad Hersfeld wird ein Erfolg, ist sich Axel Wintermeyer sicher. Ein Interview über Zeitdruck und die Angst vor einem Schuldenberg.

Axel Wintermeyer, Chef der Staatskanzlei in Wiesbaden, ist der „Mr. Hessentag“ der Landesregierung. Der Hessentagsbeauftragte hat schon viele Landesfeste begleitet und daher viel Erfahrung.

Herr Wintermeyer, der Hessentag stammt aus der Anfangszeit des Landes. Ist diese Veranstaltung nicht inzwischen etwas überholt?

Axel Wintermeyer: Seit 1961 ist der Hessentag ein Fest der Integration. Der frühere Ministerpräsident Georg-August Zinn hat das auf einen einfachen Nenner gebracht: Hesse ist, wer Hesse sein will. Der Hessentag ist bis heute ein Schmelztiegel vieler Menschen und zeigt die gesamte Bandbreite unseres Landes. Er tut sehr viel dafür, die Identität unseres Landes und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Der Hessentag ist eine starke Marke und hat deshalb auch eine Zukunft.

Bad Hersfeld hat schon zwei starke Marken: Das Lullusfest und die Festspiele. Brauchen wir da noch einen Hessentag?

Wintermeyer: Der Hessentag ist mehr als ein großes Theaterfestival oder als das beliebte Lullusfest. Beide sind feste Bestandteile der Stadt, aber zum Hessentag kommen Menschen aus allen Teilen Hessens, aus ganz viele unterschiedlichen Gründen. Der Hessentag bietet mehr als nur Kultur oder einen Anlass zum Feiern. Und nicht zuletzt ist die ausrichtende Stadt während des Hessentags die heimliche Hauptstadt des Landes. Ich glaube, Bad Hersfeld wird von dem Hessentag unglaublich profitieren. Außerdem weckt diese Veranstaltung ein großes bürgerschaftliches Engagement.

Wie ist der Stand der Vorbereitungen in Bad Hersfeld: Liegen wir im Zeitplan – im Vergleich zu den anderen Hessentagsstädten, die Sie kennen?

Wintermeyer: Alles liegt im Zeitplan. Es hat jetzt die erste Informationsveranstaltung gegeben. Organisatorisch steht sehr vieles. Aber bis zum Juni nächsten Jahres ist auch noch viel Zeit für konkrete Entscheidungen.

Bürgermeister Thomas Fehling hat im HZ-Interview kritisiert, dass er sich bei der Vorbereitung des Hessentags vom Land etwas allein gelassen fühlt. Er wünschte sich konkrete Handreichungen, Check-Listen, damit nicht jede Stadt bei Null anfangen muss. Das klingt plausibel, oder?

Wintermeyer: Der Hessentag hat vor Bad Hersfeld schon 58 mal stattgefunden. Natürlich gib es einen Erfahrungsaustausch mit der Staatskanzlei aber auch mit den anderen Hessentagsstädten. Die Bad Hersfelder Hessentagsbeauftragte Anke Hofmann hat den ganzen Hessentag in Korbach miterleben können. Herr Fehling vermisste eine Handreichung, die ihm inzwischen übergeben wurde. Damit kann man arbeiten. Aber solche Handreichungen müssen fortgeschrieben werden. Ich glaube, wir stimmen uns gut ab. Über das eine oder andere Wort im Interview wundert man sich, aber das war ja vielleicht nicht so gemeint.

Das neue Konzept des Hessentags erlaubt ein Abrücken von ganz großen Veranstaltungen mit Mega-Stars. Hat sich das aus Ihrer Sicht bewährt?

Wintermeyer: Ob große Konzerte oder kleinere, mit Mega-Stars oder etwas weniger Bekannten ist die Entscheidung der jeweiligen Stadt. Das Land macht nur wenige Vorgaben, zum Beispiel in Bezug auf Parkplätze, das Landeszelt, die Ausstellung ‘Natur auf der Spur’. Alles andere liegt im Ermessen des Ausrichters. Ich glaube, wenn Madonna hier auftreten würde, kämen vielleicht 50.000 Leute, aber nur zum Konzert und nicht in die Stadt. Bei anderen Veranstaltungen, wie etwa der „FFH-Just-White-Party“ oder dem HR-Festival, kommen andere Leute, auch um die Stimmung zu erleben. Davon hat man am Ende oft mehr.

Viele Bürger haben Angst, dass nach dem Hessentag ein riesiger Schuldenberg bleibt. Ist diese Furcht berechtigt?

Wintermeyer: Ein Hessentag lässt sich unter dem Strich nicht allein in Geld abrechnen. Aber die Ausrichterstädte bekommen bis zu 8,5 Millionen Euro an Investitionsmitteln vom Land Hessen, davon können zwei Millionen für eine etwaige Defizitabdeckung genutzt werden. Ein Hessentag bringt übrigens einen Investitionsschub auch von unternehmerischer und privater Seite. In Korbach sind laut Bürgermeister etwa 30 Millionen Euro investiert worden. Der Hessentag dauert nur zehn Tage, aber er wirkt zehn Jahre.

Welche Projekte sollen denn hier so nachhaltig wirken?

Wintermeyer: Über die Projekte sind noch nicht alle Entscheidungen getroffen worden. Wir finanzieren aber zum Beispiel ein Radverkehrskonzept mit E-Bike-Stationen im Bereich des Stiftsbezirks für eine halbe Million Euro. Die Fuldaaue soll für Wassersportler besser erschlossen werden, zusammen mit einer behindertengerechten Brücke über die Fulda für etwa 650.000 Euro. Es werden dauerhafte Stellplätze für Wohnmobile eingerichtet. Am Bahnhof wird für eine Million Euro ein Park-and-Ride-Parkplatz gebaut. Und auch in den Stadtteilen wird investiert. Das sind alles bleibende Investitionen. Die Stadt Bad Hersfeld hat zwischenzeitlich Anträge für die Entwicklung des Wever-Geländes gestellt. Das Land prüft eine Unterstützung mit bis zu zwei Millionen Euro im Rahmen des Hessentags.

Bad Hersfeld will ein eigenes Theaterstück über Lingg von Linggenfeld zum Hessentag aufführen, um Besucher für die Festspiele zu begeistern. Kann das funktionieren?

Wintermeyer: Die Stiftsruine ist einer der größten Edelsteine von Bad Hersfeld – ob mit oder ohne Festspiele. Die Ruine wird deshalb natürlich in den Hessentag einbezogen. Ich finde es auch gut, Menschen anzulocken, die sich sonst nicht so sehr für Kultur interessieren. Das ist eine total gute Idee und lockt sicher neue Festspielgäste an.

Noch merkt man in der Stadt wenig vom Hessentagsfieber. Wann geht das los?

Wintermeyer: Ich glaube, das geht im nächsten Frühjahr so richtig los, wenn noch mehr Greifbares bekannt ist. Dann kommt der Geist aus der Flasche. Ich bin davon überzeugt, dass der Bad Hersfelder Hessentag erfolgreich wird – nicht nur für die Stadt, sondern für die ganze Region. Der Hessentag wird die Infrastruktur verbessern, das Wir-Gefühl stärken und einen Imagegewinn bringen, den man nicht in Geld messen kann.