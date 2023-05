Stadtparlament in Bad Hersfeld bringt Masterplan Mobilität auf den Weg

Mal wieder weitgehend einig: Die Stadtverordneten bei der Abstimmung in der Bad Hersfelder Stadthalle. © Kai Struthoff

In der jüngsten Bad Hersfelder Stadtverordnetenversammlung ging es vor allem um den Masterplan Mobilität, der die Kreisstadt künftig „weg von der Autodominanz“ bringen soll.

Bad Hersfeld – Am großen Rad haben die Stadtverordneten von Bad Hersfeld in ihrer Sitzung am Donnerstagabend gedreht – und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Wie inzwischen fast schon üblich, wurden die meisten der 17 Tagesordnungspunkte ohne weitere Aussprache verabschiedet – so zum Beispiel einstimmig die Vereinbarung über den Archivneubau, den Stadt und Kreis zusammen realisieren wollen. Am großen Rad der Verkehrswende wurde dann in den Redebeiträgen zum Masterplan Mobilität für die künftige Verkehrsplanung in Bad Hersfeld gedreht. Als eine Art „Wunschzettel, Werkzeugkasten und Machbarkeitsstudie“ bezeichnete die Grüne Fraktionsvorsitzende Andrea Zietz das über 550 Seiten umfassende Papier (wir berichteten ausführlich) und lobte das Ziel, dass Bad Hersfeld künftig „weg von der Autodominanz“ und hin zu einem „Miteinander aller Verkehrsteilnehmer auf Augenhöhe“ kommen will. „Wir müssen dicke Bretter bohren und das wird richtig Geld kosten“, sagte Zietz.

Auch SPD-Fraktionschef Karsten Vollmar verglich den Masterplan mit dem Weihnachtswunschzettel seiner Kinder, lobte aber den Grundgedanken, den veränderten Lebensgewohnheiten auch in puncto Mobilität Rechnung zu tragen. „Wir müssen jetzt versuchen, dass Machbare mit dem Finanzierbaren zu verbinden“, sagte er und stellte klar, dass manche Idee aus dem Masterplan auch besser nicht umgesetzt werden sollte.

Für die FDP begrüßte Bernd Böhle den Masterplan, betonte aber ebenfalls, dass es darin „Zielkonflikte“ gebe – so etwa die vorgeschlagene Tieferlegung der Bahnstrecke, die mit der neuen ICE-Trasse abgestimmt werden müsse. Zudem gebe es immer noch viele Pflichtaufgaben der Gemeinde, wie etwa den Bau von Feuerwehrhäusern, die ebenfalls finanziert werden müssten.

Bürgermeisterin Anke Hofmann schloss sich den Einschätzungen der Vorredner an und bekräftigte, dass die Stadtpolitik nun gemeinsam eine Auswahl der vorgeschlagenen Mobilitätsideen treffen müsse. Das Verkehrskonzept sei aber auch deshalb so breit gefächert, um möglichst viele Fördergelder akquirieren zu können. Der Masterplan Mobilität wurde einstimmig verabschiedet.

Am großen Rad der Bundespolitik drehten die Stadtverordneten bei einer Debatte über einen gemeinsamen Antrag von SPD, Grünen und CDU zur „kommunalen Wärmeplanung“. Ziel dabei sei eine klimaneutrale Wärmeversorgung, zumal eben dieser Bereich der größte Klimafaktor sei, erläuterte Gerhard Finke (SPD). Auch Thomas Bös (Grüne) lobte den gemeinsamen Antrag und mahnte, die „Wärmewende ist ebenso wichtig wie die Verkehrswende“.

Dem stimmte Andreas Rey, der CDU-Fraktionschef, zu, nutzte die Steilvorlage aber, um massive Kritik an den Heizungsplänen von Wirtschaftsminister Robert Harbeck (Grüne) zu üben. Viele Menschen hätten deshalb Angst. „Wir müssen auf den Klimawandel reagieren, aber wir dürfen dabei die Menschen nicht verlieren“, warnte Rey. Der Antrag zur Wärmeplanung wurde danach einstimmig angenommen.

Am ganz großen Rad der Weltverschwörung drehte der fraktionslose, ehemalige Grüne-Abgeordnete Armin Leckel. Er wollte per Antrag eine überparteiliche und unabhängige Kommission engagierter Bürger unter dem Titel „Bad Hersfeld steht zusammen“ ins Leben rufen. Dies sei nötig, weil „irregeführten Menschen von oben Dogmen eingehämmert werden“, wobei die „gleichgeschalteten Medien“ helfen würden, behauptete Leckel, räumte aber immerhin ein: „Wir leben in wirren Zeiten.“

Für seinen ebenso wirren Antrag bekam er kräftig Gegenwind von der Grünen Andrea Zietz, die neben den formalen und handwerklichen Fehlern des Antrags feststellte, dass es doch längst auf allen Ebenen die Möglichkeit für Bürgerbeteiligung gebe – die allerdings gern mehr genutzt werden könnte, auch von Leckel selbst, so Zietz.

Bernd Böhle (FDP) lobte die Idee der Bürgerbeteiligung, bezeichnete den Antrag von Leckel aber „als Angriff auf die parlamentarische Demokratie“, weil einer solchen Bürgerkommission die Legitimation durch Wahlen fehle. Gleichzeitig räumte Böhle ein, dass auch Stadtverordnete durchaus über die Diskussionskultur in Bad Hersfeld nachdenken sollten.

Für Leckels Antrag stimmt am Ende nur er selbst.

Von Kai A. Struthoff