Fußballprofi Christian Stark hofft auf den Durchbruch

Wechselt nach St. Pauli: Der Hersfelder Christian Stark, der zuletzt für den HSV stürmte. © Hartmut Wenzel

Christian Stark gerät ins Schwärmen, wenn er an die Jahre 2016 und 2017 denkt. Sieben Länderspiele absolvierte er in diesem Zeitraum für die deutsche U-19-Nationalmannschaft, was ihn noch heute „sehr stolz“ macht: „Es war ein unglaubliches Gefühl, dieses Trikot zu tragen. Du spürst die ganze Energie - ich bin sehr dankbar, dass ich das erleben durfte.“

Bad Hersfeld - Seinerzeit stand der gebürtige Bad Hersfelder in Diensten des Hamburger SV, aktuell spielt er für den Regionalligisten Rot-Weiss Koblenz. Stark ist einer der besten Fußballer der Region – im Alter von 25 Jahren steht er nun an einem entscheidenden Punkt in seiner Karriere.

16 Ligaspiele absolvierte der Rechtsfuß für seinen abstiegsgefährdeten Verein, der bei acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer und nur noch drei Partien vor dem Gang in die Oberliga steht. Nach dem Heimspiel gegen den SGV Freiberg (Samstag, 14 Uhr) könnte der Abstieg besiegelt sein.

„Leider habe ich mir im Oktober den Fuß gebrochen. Als ich dann wieder fit wurde, habe ich mir eine Sehne im Finger gerissen und war wieder sechs Wochen raus. So kommt man nicht in den Rhythmus“, sagt Stark.

Schon vorher war ihm das Verletzungspech treu. Immer wieder frage er sich, wie sein Weg ohne die Ausfallzeiten verlaufen wäre. Seine beste sportliche Zeit hatte er als A-Jugendlicher. 14 Tore gelangen ihm in der U-19-Bundesliga; der Lohn für die Topleistungen: Nominierungen für die Nationalmannschaft und ein Profivertrag. Einsätze in der Bundesliga oder 2. Liga blieben Stark beim HSV allerdings verwehrt.

Im Groll blickt er aber nicht zurück an seine Zeit in Hamburg. Schon früh war Stark dem Ruf aus der Hansestadt gefolgt, mit gerade einmal zwölf Jahren. „Ich muss meiner Familie dafür danken, dass sie mir das ermöglicht hat“, sagt er heute. Vater, Mutter und Schwester zogen mit gen Norden und unterstützten den talentierten Kicker. Abgerissen ist die Verbindung in die hessische Heimat dennoch nie. Regelmäßig ist Stark hier zu Besuch, auch bei Partien seines Heimatklubs FSV Hohe Luft war er in dieser Saison schon vor Ort.

Wie geht seine Laufbahn nun weiter? Der Offensivmann denkt zwar über einen Plan B neben dem Fußball nach, hofft aber natürlich auf den großen sportlichen Durchbruch: „Ich versuche, ein Jahr zu erwischen, in dem ich verletzungsfrei bleibe. Wenn ich performe, kann es schnell gehen.“

Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Noch will Stark nicht preisgeben, in welche Richtung er sich orientieren wird. „Christian hat die besten Jahre noch vor sich. Der nächste Schritt in seiner Karriere wird entscheidend sein“, betont Adrian Alipour.

Die Worte des Koblenzer Trainers klingen wie ein Bewerbungsschreiben für seinen Schützling: „Christian ist technisch sehr versiert und möchte immer den Ball haben. Er sucht spielerische Lösungen und hat einen guten Abschluss.“ Stark habe zudem bewiesen, „Nerven wie Drahtseile“ (Alipour) zu besitzen. Am vergangenen Spieltag verwandelte er in der Nachspielzeit den Elfmeter zum 2:1-Sieg beim FSV Frankfurt.

Es war einer der Höhepunkte in einer ansonsten komplizierten Saison für Stark, der schon immer viel Zeit und Herzblut in den Sport investiert hat. „Ich habe nicht die typische Jugend gehabt, sondern einiges für den Fußball geopfert“, sagt er über die Anfangsjahre seiner von Höhen und Tiefen geprägten Karriere. Einer Sache ist sich Stark aber sicher, egal wie sein Weg nach der Saison mit Heimspielen im Koblenzer Stadion Oberwerth auch weitergehen mag: „Ich würde das jedes Mal wieder so machen.“

(Steffen Schneider)