Swing-&-Wine-Festival vom 25. bis 29. Mai in Bad Hersfeld

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Teilen

Gemütlich: Über 20 Stände bieten im Bad Hersfelder Stiftsbezirk Winzerweine sowie Speisen an. © Stadt Bad Hersfeld

Am Pfingstwochenende verwandelt sich der Park an der Stiftsruine in Bad Hersfeld wieder zum Treffpunkt für Liebhaber von Jazz und Swing, Blues, Rock, Pop sowie guten Weinen.

Bad Hersfeld – Dort findet wieder das Swing-&-Wine-Festival statt, das im vergangenen Jahr aus dem traditionsreichen Weinfest und dem Live-JazzFestival hervorgegangen ist. Mit dem Festivalbutton für zehn Euro erhalten alle Besucher Eintritt für das gesamte Wochenende. Der Button ist ab sofort in der Tourist-Information, Am Markt 1, erhältlich. Mit dem frühzeitigen Erwerb spart man sich nicht nur das Warten an den Tages- und Abendkassen, sondern auch Geld. Wer nur einen Tag das Festival besuchen möchte, erhält Eintrittsbändchen für fünf Euro an der Tages-, beziehungsweise Abendkasse. Am Donnerstag ist der Eintritt auf drei Euro ermäßigt, Kinder bis 14 Jahre sind kostenfrei.

15 Musikgruppen wollen die Besucher an fünf Tagen rund um die Stiftsruine sowie an verschiedenen Orten in der Innenstadt zum Grooven bringen. Für Verpflegung sorgen zahlreiche Stände mit Speisen sowie Weinspezialitäten von Mosel und Nahe sowie aus Rheingau und Rheinhessen. Künstlerischer Leiter des Swing-&-Wine-Festivals ist der Bad Hersfelder Pianist Jan Luley. Zusammen mit dem Fachbereich Stadtmarketing hat er ein Programm zusammengestellt, dessen Bandbreite von klassischem Rock und Partymusik bis zu Jazz und Swing reicht. Ein Kinderprogramm am Samstag und Pfingstsonntag sowie ein Open-Air-Gospel-Gottesdienst komplettieren das Pfingstwochenende.

Nach der offiziellen Eröffnung des Festivals durch Bürgermeisterin Anke Hofmann am Donnerstagabend, 25. Mai, spielt die Tom-Pfeiffer-Band „Best of Rock Classics“ mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Musik von Queen.

Am Freitagabend, 26. Mai, folgt nach der holländischen N’Awlins Brass Band die Jan-Luley-Band mit Swing- und Blues-Sängerin Brenda Boykin. Am Samstag, 27. Mai, geht es schon ab 11 Uhr auf dem Linggplatz mit Swing und Dixieland los. Weitere Bands spielen in der Fußgängerzone und auf der Breitenstraße, bevor nachmittags und abends auf der Hauptbühne im Stiftsbezirk nach den Zydeco Playboys die südamerikanischen Grooves von Aconcagua zu hören sind. Am Abend präsentiert sich dann die Woodhouse Jazzband, die in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen feiert und damit als Deutschlands älteste Jazzband gilt.

Der Pfingstsonntag, 28. Mai, wird mit einem Open-Air Gottesdienst im Park an der Stiftsruine eröffnet, den erneut Brenda Boykin und Jan Luley mit Gospel und Spirituals begleiten, bevor anschließend regionale Chöre und das Tanzstudio Birgitt Fründ die Bühne übernehmen. Abends spielt die Coverband Decoy auf der Hauptbühne. Im Bach-Haus wird währenddessen die Grand-Piano-Night mit Bernd Lhotzky und Chris Conz präsentiert. Am Pfingstmontag, 29. Mai, klingt das Festival nach einem Frühschoppen mit Bläsersätzen der Oldtimer Big Band und der Big Band Landeck am Nachmittag aus. red/jce

Infos gibt es unter swingandwinefestival.de sowie im Flyer, erhältlich in der Touristinformation und in den städtischen Gebäuden.