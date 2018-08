TH-Mittelhessen verabschiedet 39 Absolventen

Festakt am Schilde-Campus

+ © Alena Nennstiel Mit Hut zum Abschied: Unser Foto zeigt die Absolventinnen und Absolventen der THM mit ihren Gratulanten im Schilde-Park. (Für die volle Ansicht bitte auf das Bild klicken.) © Alena Nennstiel

Bad Hersfeld. Die Technische Hochschule Mittelhessen (THM) hat am Donnerstag am Campus in Bad Hersfeld mit einem Festakt 39 Absolventen verabschiedet.