Theater-Kritik: „König Lear“ bei den Bad Hersfelder Festspielen gelungen

Von: Christine Zacharias

Ein wüstes, lebensfeindliches Land erwartet die Zuschauer mit Stefan Hageneiers Bühnenbild im zweiten Teil der Vorstellung. » Weitere Bilder auf hersfelder-zeitung.de © Steffen Sennewald

Charlotte Schwab und das ganze Ensemble des Premieren-Stücks „König Lear“ überzeugten unsere Theater-Kritikerin Christine Zacharias.

Bad Hersfeld – Alt, schwach, erschöpft, teilnahmslos – so tapert König Lear zu seinem ersten Auftritt auf die Bühne. Doch dann, von einer Sekunde auf die andere, strafft sich sein Körper, strahlt Überlegenheit, Machtbewusstsein, Stärke aus. Jeder Zoll ein König, eben. Charlotte Schwab zeigt diesen Lear mit all seinen Facetten und wird für ihre herausragende Darstellung am Ende mit minutenlangen Standing Ovations, Jubel und Pfiffen gefeiert.

Souverän und humorvoll meistert sie auch ein technisches Problem, als plötzlich der Ton ausfällt und die Vorstellung kurz unterbrochen werden muss. Sie ist als alter König mit weißem Haar, tiefen Falten und zuletzt in einem Nacktanzug kaum wiederzuerkennen.

Edmund (Phillip Henry Brehl) fasziniert mit fast schon akrobatischen Einlagen. © Steffen Sennewald

Charlotte Schwabs Lear ist die zentrale Figur dieser eindrucksvollen Inszenierung von Tina Lanik, doch er ist bei Weitem nicht der Einzige, der Aufmerksamkeit verdient. Lanik hat ein Ensemble zusammengestellt, das offenkundig harmoniert und in dem jeder und jede starke Momente hat.

Es lohnt sich, aufmerksam und genau hinzusehen, um möglichst keine Sekunde zu verpassen, denn oft sind es kleine Szenen, die viel über die Charaktere verraten. Als ein Meister der Körperbeherrschung erweist sich zum Beispiel Phillip Henry Brehl. Da reicht schon ein Kippeln auf dem Stuhl am Rand der Bühne, um zu zeigen, welche Verachtung seine Figur Edmund für die feine Gesellschaft hegt, die ihn, den unehelichen Sohn, ausgrenzt. Wie er über die Bühne gleitet, tanzt, intrigiert und die anderen Figuren gegeneinander ausspielt, ist höchst sehenswert.

Bad Hersfelder Festspiele: Töchter von König Lear zeigen sich facettenreich

Facettenreich sind auch Lears Töchter: Cordelia (Friederike Ott) ist nicht nur die liebende, wahrhafte, missverstandene Tochter, sondern auch ein rauchender, besitzergreifender Vamp. Goneril (Katrin Röver) und Regan (Nora Buzalka) präsentieren sich zunächst als liebevoll besorgte Töchter und solidarische Schwestern, deren Unmut über das unflätige Benehmen ihres Vaters und seiner 100 Gefolgsleute Mitgefühl weckt. Auch hier sind es die kleinen Dinge, die sie verraten, wie sie zum Beispiel Rücken an Rücken am Tisch sitzen, als Lear ihre Schwester Cordelia verstößt oder begehrliche Blicke zu Edmund schicken, den sie beide haben wollen. Von der Solidarität bleibt nichts übrig. Goneril schneidet schließlich ihrer Schwester die Kehle durch.

Wie in Shakespeare-Dramen üblich, gibt es auch in dieser Inszenierung viele Tote. Nicht alle sterben live auf der Bühne, doch bei denen wird nicht an Drastik und Theaterblut gespart. Edmund gerät am Schluss in einen wahren Tötungsrausch und sticht einen in apokalyptische Raumanzüge gekleideten Feind nach dem anderen nieder, bis er schließlich selbst von seinem Bruder erstochen wird.

Wahre Meisterleistungen vollbringen Bühnentechnik, Maske, Kostümabteilung und all die anderen Gewerke, die im Hintergrund arbeiten. Erfreulich deshalb, dass sie zum Schlussapplaus mit auf die Bühne gebeten wurden.

Aufwendiges Bühnenbild und fantasievolle Kostüme

Das aufwendige Bühnenbild und die fantasievollen Kostüme hat Stefan Hageneier gestaltet. Im ersten Teil spielt die Geschichte in der modernen, neonstrahlenden Welt der Politik und der Finanzen. Dafür stehen ein goldfarbenes Metallportal mit Drehtür und ein großer runder Tisch mit goldglänzender Tischdecke auf einer runden Drehbühne mit leuchtenden LED-Streifen, sowie die Gewänder der Töchter aus goldgelbem Stoff.

Begeistert mit ihrem facettenreichen Spiel als König Lear: Charlotte Schwab erhält minutenlangen, jubelnden Beifall im Stehen bei der Premierenvorstellung der Bad Hersfelder Festspiele. © Steffen Sennewald

Nach der Pause geht es in einer dunklen, wüsten, zerstörten Welt voller Müll mit grob zusammen gezimmerten Holzhütten weiter, durch die Sturm und Regen toben – am Premierenabend zum Glück nur aus dem Lautsprecher. Durch diese Welt irren der erst so selbstgefällige und jetzt hilflose Gloucester (Max Herbrechter), dem der grausame Cornwall (David Morrbach) beide Augen herausgerissen hat, sein verstoßener Sohn Edgar (Bijan Zamani), der nur mit einem Müllsack als Hose bekleidet ist und den armen Tom mimt, der von seinen Töchtern enttäuschte Lear, sein treuer Gefolgsmann Kent (Günter Alt), quasi als Alter Ego von Oswald (Thomas Huber), Gonerils gehorsamem Haushofmeister, und die drei Närrinnen Beatrix Doderer, Anna Graenzer und Bettina Hauenschild in wechselnden Kostümen.

Die ganze Vorstellung wird am Cello von Lea Tessmann begleitet, die damit Stimmungen untermalt, mal sphärisch enthoben, mal dunkel dräuend.

Hoffnungen auf eine bessere Welt macht uns dieser Lear nicht. Am Ende bleiben Edgar, Kent und Gonerils Ehemann Albany (Frank Wünsche), der sich schon frühzeitig von seiner machtgierigen, herzlosen Frau distanziert hatte, übrig. Wohin es gehen soll, das lassen sie offen. (Christine Zacharias)