Theater-Kritik: Musical „Jesus Christ Superstar“ von Stefan Huber

Der Judas-Kuss des Verrats: Andreas Bongard als Jesus (rechts) und Tim Al-Windawe als Judas überzeugen mit einer enormen stimmlichen Leistung. © Steffen Sennewald

Die Rock-Oper „Jesus Christ Superstar“ läuft bei den Hersfelder Festspielen. Kai A. Struthoff bewertet das Musical. Impressionen aus dem Stück hat Steffen Sennewald eingefangen.

Bad Hersfeld – Als Jesus ans Kreuz geschlagen wird, öffnet der Himmel seine Schleusen so, als weinte er um seinen eingeborenen Sohn. „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“, seufzt Jesus seine berühmten letzten Worte. Es sind diese ganz besonderen Open-Air-Momente in der Stiftsruine, die eine großartige Inszenierung unvergesslich machen.



Das Stück beginnt ungewöhnlich: Ein greiser Priester in prunkvollem kirchlichen Ornat salbadert von göttlichen Versprechungen und grapscht zugleich nach den jungen Messdienern. Wie die Urchristen erscheinen dann die Jünger aus der Weite der Apsis, entreißen dem Greis die Insignien angeblich göttlicher Macht, schälen ihn aus dem protzigen Ornat und bringen so den wahren Jesus wieder hervor.

So beginnt die größte Geschichte der Menschheit: Sie erzählt in farbigen Bildern rasant vorangetrieben von den Beats des zuweilen mit jammenden Gitarrenriffs an eine Rockband erinnernden Bad Hersfelder Festspielorchesters unter Leitung von Christoph Wohlleben.



Rock-Oper bei den Bad Hersfelder Festspielen

Die Rock-Oper erzählt vom kometenhaften Aufstieg des Mannes aus Galiläa zu Jesus Christ, Superstar. Andreas Bongard verkörpert Gottes Sohn stimmgewaltig – mal leise singend, dann laut kreischend – dabei zerbrechlich, selbstzweifelnd, zunehmend überfordert von all der Verehrung und in seiner Darstellung überaus eindringlich.



Ebenso stark agiert Tim Al-Windawe als Judas in seiner Zerrissenheit zwischen dem Glauben an seinen geliebten Freund und seinem Zweifel an dessen Weg. Er ist der tragische Held, der sieht, wie Jesus immer mehr abhebt, wie ihm der Ruhm über den Kopf wächst, ihm alles zu viel wird. Judas mahnt zur Umkehr, bleibt aber unerhört und wird schließlich zum Werkzeug des teuflischen Bösen – woran er zerbricht.



Die dritte im Bunde der Hauptdarsteller ist die hinreißende Sidonie Smith: Als Maria Magdalena ist sie mehr mütterliche Freundin als Geliebte. Sie kühlt Jesus die heiße Stirne und schenkt ihm Ruhe. Sie singt engelsgleich das anrührendste Lied des Stücks: „Wie soll ich ihn nur lieben“ – die verzweifelte Frage der Hure, die so viele Männer hatte, und ihr gutes Herz nun an den einen verliert.



Ein Fest fürs Auge: Über die Kostüme und das Bühnenbild

Stefan Huber inszeniert ein bildmächtiges, farbenfrohes und quicklebendiges Passionsspiel, über dem die ganze Zeit milde lächelnd, die Arme wie zum Segen von sich gestreckt, ein gewaltiger, sieben Meter großer Jesus schwebt – ins rechte Licht gerückt von Pia Virolainen und Svein Selvik. Das Bühnenbild und die Kostüme von Okarina Peter und Timo Dentler sind ein Fest fürs Auge und liebevoll bis ins Detail: So trägt Jesus einen unschuldig babyblauen Anzug mit rotem Herz auf der Brust, das an Superman erinnert. Sein Umhang ist dem Turiner Grabtuch nachempfunden.

Die Apostel haben Leonardos „Letztes Abendmahl“ auf dem Gewand, Judas indes hat die Abbildung des Verräter-Kusses auf der Brust. Das Volk trägt kitschige Fan-T-Shirts. Das gewaltige Kreuz auf der Bühne dient liegend als Tanzfläche und Tisch, wird zum stillen Berggipfel und schließlich zum Fanal.



Bunt und bildgewaltig: Wie ein Ramschmarkt wird die Tempel-Szene in Szene gesetzt. © Steffen Sennewald

Überzeugend besetzt auch die Nebenrollen: Matthias Graf als dunkel-grollender Kaiaphas mit seinen wie Revolverhelden aus einem Italo-Western schwarz gekleideten Pharisäern. Besonders auffallend agiert hier Holden Madagame als keifender Annas. Stark auch Frank-Josef Winkels als von Zweifeln geplagter Pontius Pilatus, der schließlich nur Volkes Willen folgt und selbst seine Hände in Unschuld wäscht.



Eine schrille Show für sich ist der Auftritt von Rob Pelzer als König Herodes mit seinen Show-Girls im Gefolge. Er verhöhnt Jesus und fordert ihn auf, Wunder zu vollbringen. So traurig es ist, diese an Ragtime-Jazz erinnernde Varieté-Revue ist einer der Höhepunkte eines an rasanten Szenen reichen Stücks.



Getragen wird das Stück aber vom so vielfältig wie die Menschheit besetzten Ensemble und den mitreißenden Choreografien von Melissa King. Besonders schrill die Tempel-Szene, die an einen Ramschbasar voller Marktschreier erinnert, die kitschige Jesus-Devotionalien verhökern. Wenn aber der Chor „Hosanna“ anstimmt, und mit „Jesus-liebt-Dich“-Schildern durch die Stiftsruine tobt, dann erinnert das an die Flower-Power-, Friedens- oder auch Fridays-for-Future-Demonstrationen späterer Zeiten, vereint im Glauben an eine bessere Welt.



Manch einer mag damit hadern, dass die längst zu internationalen Rock-Klassikern gewordenen englischen Originalsongs hier in deutscher Sprache zu Gehör gebracht werden – ein Zugeständnis an ein deutschsprachiges Publikum. Trotzdem sind nicht immer alle Texte zu verstehen, was zum Teil am Ton, sicher aber auch an den gesanglichen Herausforderungen des Stückes liegen mag.



Fast zehn Minuten Applaus, stürmischer Jubel und stehende Ovationen sind nach der Vorstellung der hoch-verdiente Lohn für die klatschnassen Darsteller – denn sie wissen wirklich, was sie tun ... (Kai A. Struthoff)